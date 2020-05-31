Bakan’a soru sordu, sesini yükselten TARSİM oldu!

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinin basına yansımasının ardından sesini yükselten Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş.’ye tepki gösterdi.

YAKIŞIKSIZ BİR TAVIR

Milletvekillerinin yasama yetkisini kullanarak milletin sorunlarına çözüm aramak üzere görev yaptığını belirterek soru önergesi sunma hakkı bulunduğunu hatırlatan Dr. Şevkin, “Sayın Bakan’a ilettiğimiz soru önergesine yanıt beklerken TARSİM'in kamuoyunu yanılttığımız savunmasıyla gazetelere gönderdiği tekzip metni kabul edilemez. TBMM'nin itibarı göz önüne alınmadan yapılan bu hareket yakışıksız bir tavırdır” dedi.

BAKANLIK VE KURUMLAR ARASINDA KOPUKLUK MU VAR?

Adana ve Mersin'de yaşanan sağanak yağış ve dolunun tarım alanlarında büyük hasara yol açtığını anımsatan ve TARSİM'in bazı çiftçilerin ilçe tarım müdürlüklerinden edindikleri raporlara rağmen zararını görmezden gelerek üreticilerin cep telefonlarına ‘sıfır hasar' raporu gönderdiğini kaydeden Dr. Şevkin, şunları söyledi:

* TARSİM; Nurettin Altınok, Mehmet Yağan, Hasibe Kuran, Ahmet Ünlü, Cafer Doğan başta olmak üzere diğer zarar gören çiftçilerin zararlarını karşılamak dururken ‘ürünü zarar gören çiftçi bir darbe de TARSİM'den yiyor' başlıklı haberin gerçekleri yansıtmadığı iddiasıyla gazetelere tekzip metni gönderiyorsa, Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgili kurumlar arasında bir kopukluk var demektir. Kaldı ki bizim soru önergemiz Sayın Bakan’a yöneliktir. Bakana sunulan soru önergesine karşı gazetelere TARSİM tarafından tekzip metni göndermek de nereden çıktı?