Çoklu baro teklifi Adalet Komisyonu’nda!

Çoklu baro sistemine ilişkin görüşmelerin başladığı Adalet Komisyonu’nda salonun küçüklüğü nedeniyle sosyal mesafeye uyulmadığı görüldü.

”ÖLECEĞİZ BURADA ÖLECEĞİZ”

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, baro başkanlarının toplantıya katılma talebinin reddedildiğini söyledi. Bazı milletvekilleri corona virüsü salgını sırasında gerçekleştirilen görüşme üzerine komisyon salonundaki kalabalığa işaret ederek “öleceğiz burada öleceğiz” dedi.

BARO BAŞKANLARI İSTENMEDİ

Komisyon toplantısına aralarında İstanbul, Ankara, Trabzon barosu başkanlarının olduğu 7 baro başkanının katılmasına TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından ret yanıtı gelmişti.

Kanun teklifine göre üye sayısı 5 binden fazla olan yerlerde yeni barolar kurulabilecek. Her baro, Türkiye Barolar Birliği’nde üç delege ve bir başkanla temsil edilecek.

Teklifle avukat sayısı 5 binden fazla olan tüm illerde, en az 2 bin avukat bir araya gelerek yeni bir baro kurabilecek. Bu değişiklikten şimdilik İstanbul, Ankara ve İzmir baroları etkileniyor. 50 bin üyeli İstanbul’da, 20 bin üyeli Ankara’da ve 10 bin üyeli İzmir’de en az beş yeni baronun ortaya çıkabileceği tahmin ediliyor.

Barolar ve hukukçular, teklifin Türkiye'deki yargı sisteminde adaletsizlik ve düzensizlik yaratabileceğini dile getirerek teklife karşı çıkıyor.



Baro başkanları geçen hafta da teklifi protesto etmek için Ankara’ya savunma yürüyüşünde bulunmuş, Ankara girişinde yürüyüşleri engellenmişti.