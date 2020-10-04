Barolara yasak AKP’ye serbest!

Denizli'de corona tedbirleri kapsamında sivil toplum kuruluşlarının genel kurulları iki aylığına ertelendi. Buna karşın AKP Pamukkale ve Merkezefendi ilçe kongrelerini kalabalık katılımlarla gerçekleştirdi.

Denizli Barosu Başkanı Müjdat İlhan siyasi parti ve sendikaların yasak kapsamı dışında tutulduklarını hatırlatarak, “Kimse aklımızla dalga geçmesin. Dertleri baro seçimleri” diye konuştu.

SİYASİ PARTİLER YASAK KAPSAMINDA DEĞİL

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, cuma günü olağanüstü toplanarak İçişleri Bakanlığı'nın ‘Koronovirüs Ek Tedbirler' konulu genelgesini görüştü. Meclis bakanlık yazısı ve Bilim Kurulu tavsiye kararına atıfta bulunarak sivil toplum kuruluşlarının genel kurul toplantılarını iki ay süreyle yasakladı.

Kararda; “02.10.2020 tarihinden itibaren sivil toplum kuruluşları, tabipler odası, barolar, mimarlar odası, mühendisler odası, şoförler odası gibi meslek odaları ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler gibi STK'ların genel kurullarının ve düzenlenecek olan etkinliklerinin 2 (iki) ay süre ile yasaklanmasına oy birliği ile karar verilmiştir” denildi.

Siyasi partiler ve sendikaların genel kurulları yasak kapsamına alınmadı.

BİR GÜN SONRA AKP KONGRESİ

Yasak kararından bir gün sonra AKP Pamukkale ilçe kongresi gerçekleştirildi. EGS Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki genel kurula çok sayıda partili katıldı.

Partililerin sosyal mesafe kuralına uymadıkları gözlendi. Tek aday ile gerçekleştirilen kongrede AKP Merkezefendi İlçe Başkanı Uğur Gökbel güven tazeledi.

AKP'de bugün de Pamukkale ilçe kongresi gerçekleştirildi. Mevcut ilçe başkanı Ekrem Başer'in yeniden aday olmadığı kongrede Fatih Durmaz tek aday olarak partililerin karşısına çıktı. Nihat Zeybekci kongre ve kültür merkezindeki genel kurulda partililerin yoğunluğu nedeniyle sık sık pandemi kuralları ihlal edildi.

Her iki ilçe kongresinde toplu fotoğraf çekimi sahnede gerçekleşti, sosyal mesafe unutuldu.

DENİZLİ BAROSU KONGRESİ ERTELENDİ

Denizli'de üç adayın yarışacağı baro seçimlerinin de 4-5 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanmıştı. İl Hıfzıssıhha Meclisinin kararından sonra genel kurul toplantısına katılım gerçekleşmedi.

Denizli Barosu Başkanı Müjdat İlhan ve görevliler ilçe seçim kurulundan kendilerine bir tebligat yapılmadığını belirterek genel kurulun 10-11 Ekim'de devam edeceği yönünde tutanak tutarak kongreyi erteledi.

Denizli Barosu ayrıca Denizli İdare Mahkemesine başvurarak İl Hıfzıssıhha Meclisinin aldığı karar için ‘yürütmeyi durdurma' davası açtı.

İLHAN: DERTLERİ BARO SEÇİMLERİ

Denizli Barosu Başkanı Müjdat İlhan hedefin baro seçimleri olduğunu savunarak, şu ifadeleri kullandı;

*Dertleri corona değil baro seçimleri. Sivil toplum kuruluşlarının, odaların, baroların genel kurul yapmaları sakıncalı ama siyasi partilerin kongre yapmasında hiçbir sakınca yok! Bu mantığı anlamak mümkün değil.

*Siyasi partilerin ilçe kongrelerine olan katılım, bizim genel kurullarımıza olan katılımdan kat be kat fazladır. Siyasi parti kongreleri şova dönüşür. Vatandaş siyasetin yereldeki temsilcilerinin yanında olmak istiyor.

*Yoğun ve kaotik bir ortam oluşur. Kimse pandemi demesin. Siyasi parti toplantıları bizim genel kurullarımızdan çok daha riskli.

ALINAN KARAR HUKUKSUZDUR

İlhan alınan yasak kararının hukuksuz olduğunu belirtti ve şöyle konuştu:

* Hukuk hiçe sayıldı, Anayasa'nın 135'nci maddesi yok sayıldı. Kanun önüne geçen genelge ile kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütü olan baroların seçimleri engellendi.

* Bu işte hedefin baro seçimleri olduğunu herkes biliyor. Kimse aklımızla alay etmesin.

* Bunun hukuka aykırı olduğunu herkes biliyor. Günün şartlarında bu hukuksuzluğu söylemek herkes açısından kolay olmuyor.

* Genel kurulumuzu açık havada yapacaktık. Her türlü tedbiri aldık. Altyapı ve donanımı tesis ettik. Hazır durumdayız.

* Genel kurulun engellenmiş olması, Türkiye Barolar Birliği seçimlerini ertelemek, kendilerinin dizayn edecekleri bir yönetim oluşturmak için hazırlık sürecidir.

* Yüksek Seçim Kurulu 2009 yılında yine Denizli'deki oda seçimlerinin ertelenmesine ilişkin bir davada seçimlerin ertelenemeyeceğine ilişkin karar vermişti. İçtihatlar bugün yok mu sayılıyor?

* YSK Başkanının ağzı ile nasıl karar oluşturulabiliyor? Türkiye'de bütün kurumlar istenilen kararlar alındığında dikkate alınıyor. Aksi halde yok sayılıyor. Anayasa Mahkemesi örneğinde olduğu gibi…

* Biz baro olarak üzerimize düşeni yaptık. Değişiklik programımız yok. 10 Ekim'deki genel kurulumuza tüm meslektaşlarımı davet ediyorum. Bu günü bu şekliyle yaşatanları tarih yazacaktır.

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