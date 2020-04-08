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Başhekimin corona virüsü testi pozitif çıktı

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Ufuk Tali'nin, corona virüsü testi pozitif çıktı.

Mehmet ANDAÇ
16:26 -
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Başhekimin corona virüsü testi pozitif çıktı

Edinilen bilgilere göre, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Ufuk Tali, önceki günlerde kendisinde corona virüsü belirtilerini görmesi üzerine test yaptırdı. Sonucu ise negatif çıktı. Tali’nin negatif sonucuna rağmen belirtileri geçmemesi üzerine dün yaptırdığı ikinci corona virüsü testinde sonucu pozitif çıktı. Tali’nin kendisini evinde karantinaya aldığı öğrenildi.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla 601 sağlık çalışanında corona virüsü vakası gördüklerini söylemişti.

Çanakkale Corona doktor Mehmet Akif Ersoy Sağlık Sağlık Bakanı
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