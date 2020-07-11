Bebek’te yat partisine baskın! Polis tek tek böyle indirdi

Corona virüsü salgını nedeniyle sık sık sosyal mesafe konusunda uyarılar yapılırken, Beşiktaş Bebek Sahili’nde kıyıya demirleyen bir yatta parti düzenlendi.

Önceden rezervasyon yaptıran yaklaşık 150 kişi, parti için Bebek sahiline geldi. Rezervasyon yaptıran kişiler tek tek yata bindi. Yatta müzik eşliğinde eğlenen grubu gören çevredeki vatandaşlar, polise ihbarda bulundu.

İhbarı değerlendiren Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yat boğaz turu için hareket etmek üzereyken sahile geldi.

Partinin düzenlediği yatı kontrol eden ekipler, içeride yaklaşık 150 kişiyle karşılaştı.

Partiye katılan kişilerin sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve maske takmadıkları da görüldü.

Ekiplerin işlemlerinin ardından yattaki kişiler tek tek indirildi. Çeşitli organizasyonlarda kullanılan yatın işletme sahibine ise kapanış saati geçmesine rağmen açık olması ve sosyal mesafe uyarılarına dikkat edilmemesi gerekçesiyle işlem yapıldı. (DHA)



