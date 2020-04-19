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Bedava ekmek dağıtımında tartışma büyüyor

Mersin'de bedava ekmek dağıtımıyla ilgili tartışma büyüyor. CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Belediyelerin ekmek dağıtması yasaklanmıştır" dedi. Valilik ise "Ücretsiz ekmek dağıtımı Vefa Sosyal Destek Grupları vasıtasıyla yapılabilir" açıklamasında bulundu. Başkan Seçer, "Nereden bakarsanız bakın bu büyükşehir belediyelerinin ekmek dağıtmasının engellenmesi anlamına geliyor" diye tepki gösterdi.

Sozcu.com.tr
11:11 -
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Bedava ekmek dağıtımında tartışma büyüyor

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kurumun kendi olanaklarıyla ürettiği ekmeğin ücretsiz olarak halka dağıtılmasının, İçişleri Bakanlığı'nın “Ekmek dağıtımı Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından yapılacak” yönündeki kararı nedeniyle engellendiğini söyledi.

Bir açıklama yapan Başkan Seçer,  şunları söyledi: Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla bu ekmeği dağıtın deniyor ama nihayetinde belediyeler artık ücretsiz ekmek dağıtamıyor. Nereden bakarsanız bakın bana göre bu tabii ki Büyükşehir Belediyelerinin ekmek dağıtmasının engellenmesi anlamına geliyor. Belediye ekmek dağıtmak istiyorsa, bu ücretlidir, ücretsizdir ya da farklı bir ihtiyaç maddesi dağıtmak istiyorsa bunu kısıtlamanın anlamı nedir?

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Son güncelleme: 11:13 19.04.2020
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