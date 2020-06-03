Belediye Başkanı Hülya Erdem işsizliğe de çözüm arıyor

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem “Ceyhan Enerji İhtisas Bölgesi gibi büyük ölçekli yatırımların ilçede işsiz gençlerin istihdamına katkıda bulunması için çalışıyoruz” dedi.

Ceyhan’a yeni imar alanlarının kazandırılması yolunda mutlu sona doğru yaklaştıklarını kaydeden Hülya Erdem, “Corona virüsü salgınında “İki kreşimizi bitirdik, beş kreşimizin de temelini attık. 19 tane yeni park yapıyoruz. Cezaevinin önüne ailelerin kışın soğukta yazın sıcakta rahatça beklemeleri için bir kafeterya yaptırdık” diye konuştu.

SPORA DESTEK TAM GAZ SÜRÜYOR

Gençlerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) sınavlarına iyi hazırlanmaları için ücretsiz kurslar açtıklarını, Ceyhan Belediyespor’un Türkiye Kadınlar Basketbol 2. Ligi’nde şampiyon olduğunu, Ceyhanspor'un ise 3. Lig’e çıkmak için mücadele ettiğini belirten Hülya Erdem, şunları söyledi:

* Aerobik hocamızın nezaretinde Ceyhanlı 600 kadına günlük spor yaptırıyoruz. Bu sayı her gün artıyor. Ceyhan'da sporu hem futbolda hem de basketbolda eski parlak günlerine taşıyacağız. Yeni havuzlar açtık, yüzme kursları başlattık. Ben sporu çok önemsiyorum, Ceyhan'da belediye hizmetleriyle birlikte spor anlayışı da yükselecek.

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