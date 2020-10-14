Belediye personelinde corona çıktı! Evden çalışma sistemine geçildi

Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, bazı personelin Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını belirterek 14 gün boyunca çalışma düzenini en düşük seviyeye indirdiklerini açıkladı.

27 Ekim'e kadar belediyede sadece 2 personelin görev yapacağını ifade eden İşlek yazılı bir açıklama yaparak Korkutelili vatandaşlardan online veya telefonla hizmet almalarını rica etti.

MİSAFİR KABUL EDİLMEYECEK

Vatandaşların, www.korkuteli.bel.tr internet adresinden, 0 242 643 60 11 veya 0 242 643 60 75 nolu telefon numaralarından ya da 153 ihbar hattından bilgi almak kaydı ile belediye ile ilgili iş ve işlemlerini gerçekleştirebileceklerini belirten İşlek şöyle konuştu:

* Covid-19 tedbirleri kapsamında 27 Ekim 2020 tarihine kadar sürecek olan bu çalışma düzeninden kaynaklı, vatandaşlarımızın iş ve işlemlerinde bir aksama olmaması için, belediye çalışanlarımız evlerinden sizler için çalışmaya ve hizmet vermeye devam edeceklerdir.

* Ayrıca Belediyemiz binasında sizlere yardımcı olması için sadece 2 belediye çalışanımız hazır bulunacaktır. Fakat bina içerisine misafir kabul edilemeyecektir.

* Hem Belediye personelimizi hem de sizleri korumak adına aldığımız bu karardan dolayı; bu süreç içinde Korkutelili vatandaşlarımızın göstereceği anlayışlarından dolayı belediyemiz ve belediye çalışanlarımız adına teşekkür ederim.