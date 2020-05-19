Beş dükkanı soyan hırsızların rahat tavırları pes dedirtti

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde 10 Mayıs günü cadde üzerinde iki şüpheli kapalı olan iş yerlerini gözlemledi. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarı çıkan 2 şüpheli kokoreç dükkanının önüne geldi. İş yerinin raylı sistem kapısını zorlayan hırsızlar, kapıyı sıcak suyla gevşeterek açtı.

Hırsızlar, 10 dakika içinde kokoreç dükkanında bulunan iki tane 30 bin TL değerindeki motosikleti ve 2 adet sadaka kutusunu çaldı.

1 SAATTE 5 SOYGUN

Hırsızlar, cadde üzerindeki başka iş yerlerini de kontrol etti. Rahat bir tavırla hareket eden hırsızlar 15 dakika içinde sokaktaki bir lokantanın asma kilidini kırıp, iş yerindeki malzemeleri çaldı. Hırsızlar, iş yerinden çıkıp kayıplara karıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmalara göre cadde üzerinde 1 saat içinde 5 iş yerine girerek, toplam 8 adet sadaka kutusu, kasadaki paraları ve 2 adet motosikleti çaldıkları belirlendi.

Polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. (İHA)