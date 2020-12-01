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Beyoğlu’nda ‘corona partisine’ baskın

İstanbul Beyoğlu'nda coronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen bir mekanda eğlence yapanlara polis baskın yaptı. Mekanda bulunan 40 kişiye yaklaşık 120 bin TL ceza kesildi. 

Güncellenme: 06:40, 01/12/2020
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Beyoğlu’nda ‘corona partisine’ baskın

Olay, gece 03.00 sıralarında Beyoğlu Hamalbaşı Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir mekanda yaşandı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri devriye görevi sırasında mekandan şüphelendi. Bir süre mekanı takip eden polis, içeride insanların olduğunu belirledi.

İHA

Polis, mekana baskın yaptığında 40 kişilik grubun yasak olmasına rağmen eğlence yaptığını gördü. Mekanda bulunanlara coronavirüs tedbirlerine uymamaktan İl Hıfzıssıhha Kanunu gereğince kişi başı 3 bin TL olmak üzere toplamda yaklaşık 120 Bin TL ceza kesti. Ceza kesilenler mekandan gönderildi. (DHA)

Corona coronavirüs Emniyet istanbul Polis
Yayınlanma Tarihi:06:05,
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