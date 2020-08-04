Beyoğlu’nda değnekçilik yapan 7 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince Beyoğlu ilçe genelinde “Korsan Otoparkçılık (Değnekçilik)” yapan kişilere yönelik dün çalışma yapıldığını açıkladı.

Çalışmalarda Beyoğlu’ndaki Gümüşsuyu Mahallesi İnönü Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Necati Bey Caddesi, Meşrutiyet Caddesi, Hüseyin Ağa Mahallesi Sakızağacı ve Mis Sokak’ta değnekçilik yaptığı tespit edilen Ömer B., İbrahim D., Murat Ü., Fahrettin Ç., Muzaffer K., Erdi Ö. ve Murat B. yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

Yapılan araştırmalarda şüphelilerin herhangi bir belge vermeden aracını park etmek isteyen vatandaşlardan 10 TL park ücreti istedikleri, ücret vermek istemeyen vatandaşlara da araçlarına zarar gelebilme ihtimali üzerinden üstü kapalı bir şekilde tehdit ettikleri öğrenildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi.