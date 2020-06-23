Barolarla ilgili yasa değişikliğine tepki göstermek için Ankara’ya yürüyen baro başkanının kente girişine dün izin verilmedi. Bu sabah ise polis, Bilecik Barosu Başkanvekili Hasan Şahin’i gözaltına alma girişiminde bulundu

Aydın Barosu Başkanı Gökhan Bozkurt tarafından paylaşılan görüntülerde, baro başkanlarının yanına gitmek isteyen Bilecik Barosu Başkanvekili Hasan Şahin’in yaka paça gözaltına alınmaya çalışıldığı görülüyor.

Bozkurt görüntüleri “Bilecik Barosu Başkan Yardımcısı meslektaşımıza polislerin yaptığını herkes izlesin. Ankara’da kanun yok! Basın bile giremiyor buraya. Tüm meslektaşlarım, yurttaşlarımız yaysın bu utanç görüntülerini” ifadeleriyle paylaştı.

“NİYE ALMIYORSUN?”

Baro başkanlarının Şahin’in dünden bu yana alanda bulunduğu ve Bilecik Barosu Başkanı’nı temsilen eyleme geldiği uyarısının yer aldığı görüntülerde “Başkan gelemedi, o yüzden onu yolladı. Niye almıyorsunuz” diye tepki gösterilmesine rağmen yere düşürülen Şahin’in polisler tarafından alandan çıkarılması yer alıyor.