Bilim Kurulu üyesinden dışarı çıkacak 65 yaş ve üstü vatandaşlara 9 uyarı!

Bilim Kurulu Üyesi ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Akın’ın uyarıları şu şekilde:

* Pazar günü 4 saat dışarı çıkacak 65+ vatandaşlarımız;

* Evden fazla uzaklaşmayın.

* Yanınızda ‘çok az’ nakit para olsun.

* Ziynet eşyası (takı vs.) kesinlikle takmayın.

* Issız sokak ve bölgelerde bulunmadan sosyal mesafeye uyarak insanların bulunduğu yerlerde olmaya çalışın.

* Üzerinizde bir yakınınızın telefon numarasını bulundurun.

* Acil durumlar için ihtiyaç duyduğunuz ilacınızı ve suyunuzu yanınıza alın.

* Kapkaç yapması olası kişilerin işini zorlaştırma amaçlı mümkünse bayanlar çanta kullanmasın.

* Telefonunuzun IMEI numarasını bir köşeye yazın.

* Ve son olarak varsa yanınızda düdük bulundurun.

* Unutmayın, her ne kadar 65 altı sokakta olmasa da gasp ve kapkaç amaçlı birtakım insanlar bu durumdan faydalanmak isteyecektir.

* Özellikle de cezaevinden yeni çıkanlar! Biraz daha nefes alacaksınız diye fazla riske girmeyin.