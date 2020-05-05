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Bilim Kurulu üyesinden dışarı çıkacak 65 yaş ve üstü vatandaşlara 9 uyarı!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs (corona virüsü) Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın, resmi Twitter hesabından pazar günü dışarı çıkacak 65 yaş ve üstü vatandaşlara 9 uyarıda bulundu. Akın'ın uyarılarında "Unutmayın, her ne kadar 65 altı sokakta olmasa da gasp ve kapkaç amaçlı birtakım insanlar bu durumdan faydalanmak isteyecektir. Özellikle de cezaevinden yeni çıkanlar! Biraz daha nefes alacaksınız diye fazla riske girmeyin" ifadeleri yer aldı.

Sozcu.com.tr
19:19 -
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Bilim Kurulu üyesinden dışarı çıkacak 65 yaş ve üstü vatandaşlara 9 uyarı!

Bilim Kurulu Üyesi ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Akın’ın uyarıları şu şekilde:

* Pazar günü 4 saat dışarı çıkacak 65+ vatandaşlarımız;

* Evden fazla uzaklaşmayın.

* Yanınızda ‘çok az’ nakit para olsun.

* Ziynet eşyası (takı vs.) kesinlikle takmayın.

* Issız sokak ve bölgelerde bulunmadan sosyal mesafeye uyarak insanların bulunduğu yerlerde olmaya çalışın.

* Üzerinizde bir yakınınızın telefon numarasını bulundurun.

* Acil durumlar için ihtiyaç duyduğunuz ilacınızı ve suyunuzu yanınıza alın.

* Kapkaç yapması olası kişilerin işini zorlaştırma amaçlı mümkünse bayanlar çanta kullanmasın.

* Telefonunuzun IMEI numarasını bir köşeye yazın.

* Ve son olarak varsa yanınızda düdük bulundurun.

* Unutmayın, her ne kadar 65 altı sokakta olmasa da gasp ve kapkaç amaçlı birtakım insanlar bu durumdan faydalanmak isteyecektir.

* Özellikle de cezaevinden yeni çıkanlar! Biraz daha nefes alacaksınız diye fazla riske girmeyin.

Bilim Corona Hacettepe Üniversitesi para pazar Sağlık Sağlık Bakanlığı Twitter
Son güncelleme: 19:24 05.05.2020
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