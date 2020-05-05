Bilim Kurulu üyesinden dışarı çıkacak 65 yaş ve üstü vatandaşlara 9 uyarı!

Bilim Kurulu Üyesi ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Akın’ın uyarıları şu şekilde:
* Pazar günü 4 saat dışarı çıkacak 65+ vatandaşlarımız;
* Evden fazla uzaklaşmayın.
* Yanınızda ‘çok az’ nakit para olsun.
* Ziynet eşyası (takı vs.) kesinlikle takmayın.
* Issız sokak ve bölgelerde bulunmadan sosyal mesafeye uyarak insanların bulunduğu yerlerde olmaya çalışın.
* Üzerinizde bir yakınınızın telefon numarasını bulundurun.
* Acil durumlar için ihtiyaç duyduğunuz ilacınızı ve suyunuzu yanınıza alın.
* Kapkaç yapması olası kişilerin işini zorlaştırma amaçlı mümkünse bayanlar çanta kullanmasın.
* Telefonunuzun IMEI numarasını bir köşeye yazın.
* Ve son olarak varsa yanınızda düdük bulundurun.
* Unutmayın, her ne kadar 65 altı sokakta olmasa da gasp ve kapkaç amaçlı birtakım insanlar bu durumdan faydalanmak isteyecektir.
* Özellikle de cezaevinden yeni çıkanlar! Biraz daha nefes alacaksınız diye fazla riske girmeyin.