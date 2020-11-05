Bir doktor daha corona virüsten yaşamını yitirdi

İstanbul Tabip Odası, Dr. Yalçın Özdemir’in corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

“İstanbul Tabip Odası'nın her etkinliğinde, her eyleminde omuz başımızda duran ağabeyimiz, mücadele arkadaşımız Dr.Yalçın ÖZDEMİR'i kaybettik” ifadeleriyle yapılan tabip odasının açıklamasında, “Demokratik bir ülke ve iyi hekimlik mücadelesindeki direngen vücudu ne yazık ki COVID-19'a yenik düştü. Değerli meslektaşımızın başta ailesi olmak üzere yakınlarının derin acısını paylaşıyor, hekim camiasına başsağlığı diliyoruz” denildi.

“GÜLEN YÜZÜ İLE HATIRLAYACAĞIZ”

1975 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu olduğu belirtilen Dr. Yalçın Özdemir için paylaşılan mesajda, “İstanbul Tabip Odası'nın başta Emekli Hekim Komisyonu olmak üzere birçok alanında emek verdi. İz bıraktı. Onu hep iyimser tutumu ve gülen yüzü ile hatırlayacağız” ifadelerine yer verildi.

“ÖLMEK DEĞİL YAŞAMAK VE YAŞATMAK İSTİYORUZ”

İstanbul Tabip Odası, salgın nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanlarındaki artışa da dikkat çekti. Odanın açıklamasında,

“Pandemi nedeniyle vefat eden yurttaşlarımızın sayısında ve beraberinde COVID-19 nedeniyle kaybettiğimiz hekim ve sağlık çalışanı sayısında tahammül edilemez bir artış yaşanıyor.

Hekimler olarak; “ölmek değil, yaşamak ve yaşatmak istiyoruz” çağrımızı bir kez daha yineliyor, yetkilileri sorumluluklarının gereğini yapmaya davet ediyoruz” denildi.