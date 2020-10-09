Bir doktor daha coronaya yenik düştü

Göz Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzman Op. Dr. Nejdet Gökçınar (76), tedavi gördüğü Ankara GATA Hastanesi’nde Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Sektörde 50 yıldan fazla deneyimi olan Gökçınar’ın vefatı meslektaşlarını üzdü. Gökçınar’ın çalıştığı kurum şu mesajı paylaştı:

* Özel Özkaya Tıp Merkezi’nde görevli Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Nejdet Gökçınar’ı Covid-19 nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz.

* Özel Özkaya Tıp Merkezi ailesi olarak hekimimize Allah’tan rahmet başta acılı ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Gökçınar’ın meslektaşı ve çalışma arkadaşı Asude Köksal ise “Birlikte çalışma şansı yakaladığım, çok kıymetli bir hekim, tüm sosyal olaylara karşı çok duyarlı tam bir cumhuriyet insanı Op. Dr Nejdet Gökçınar'ı covid -19 nedeniyle kaybettik. Nejdet ağabeyciğim yüreğimiz daha ne kadarına dayanacak bilemiyorum. Işıklar içinde uyu seni hiç unutmayacağız” mesajına yer verdi.

TTB’DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türk Tabipleri Birliği’nden (TTB) paylaşılan mesajda ise, “Ankara'da çalışan meslektaşımız Dr. Nejdet Gökçınar'ı Covid-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık çalışanlarına başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi.

Nejdet Gökçınar’ın Karşıyaka mezarlığında defnedildiği öğrenildi.

NEJDET GÖKÇINAR KİMDİR?

1944 yılında Kırşehir'de doğan Nejdet Gökçınar, 1971 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. Uzmanlığını göz hastalıkları anabilim dalı üzerine yapmaya karar veren Gökçınar, Gülhane Askeri Tıp Akademisinden uzmanlığını almıştır.

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Van Askeri Hastanesi, Jandarma Dispanseri, Emekli Sandığı Sağlık Daire Başkanlığı, Sevgi Tıp Merkezi ve Uzmanlar Tıp Merkezindeki deneyimlerinden sonra Özkaya Tıp Merkezi Göz Hastalıkları kadrosunda Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak çalışmaya başlamıştır.

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