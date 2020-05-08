Bir gizemli tünel daha bulundu

Sinop’un yer altı tarihi zenginliği ise gizemini koruyor. Kentte, Ada Mahallesi'nde, içerisinde Kral Mitridat'ın mezarı ile ‘Yedi Kuyular’ adlı mağaranın olduğuna inanılan 3 bin yıllık tüneller yer alıyor.

Eski çağlarda savaşlardan korunmak amacıyla inşa edildiği bilinen ve yüksekliği yaklaşık 2,5 metre, genişliği ise yarım metre olan tünellerin 10 kilometre uzunluğunda ve çok sayıda çıkışı olduğu tahmin ediliyor.

Kentte, 3 bin yıllık tünellerle bağlantılı olduğu değerlendirilen yeni bir tünel daha bulundu. Öğretmen Okulu arka tarafından girilen tünelin, Ada mevkisinde yer alan tünele benzerliği ile dikkat çekiyor.

Bazı noktalarında tahribatlar olan tünel, şehir merkezine doğru ilerliyor. Sahil kısmında başlayan tünelin, Balatlar Kilisesi ve oradan da diğer tünellere bağlandığı değerlendiriliyor. Kentin yer altında farklı yönlere giden tünellerin keşfedilerek, turizme kazandırılması isteniyor.

“BU TÜNELLER DÜNYA MİRASI”

Sinop'ta yer alan bu 3 bin yıllık tünellerin önemine dikkat çeken Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, şunları söyledi:

* Sinop'un vizyonunu eğitim, kültür ve turizmdir. Bu anlamda Sinop turizmine katkı sağlayabilecek tarihi değerlerin ortaya çıkması bizim için çok ciddi ve sevindirici bir olay. Ancak bunların sadece tespit edilmesi yeterli değil. Biz şifahen Sinop'un altında böyle tüneller olduğunu biliyorduk. Bu bilgileri de basın yoluyla bütün Türkiye ile paylaştık.

* Bu tünellerin bulunması ve tespit edilmesi yeterli değil. Bunların mutlaka turizme kazandırılması lazım. Bu bir dünya mirası ve bu mirası bütün dünya ile paylaşmak gerekiyor.

* Sinop, doğasıyla ve tarihi değerleriyle 7 bin yıllık zengin bir medeniyete ev sahipliği yapıyor. Bulunan tüneller de bunun bir göstergesi. Bu bir dünya mirasıdır ve bunu dünyayla paylaşmalıyız. Bu anlamda her zaman iş birliğine hazırız. Bu tünellerin Sinop turizmine kazandırılması, gün yüzüne çıkartılması, ziyaretçi kabul etmesi için bir an önce harekete geçeceğiz. (DHA)