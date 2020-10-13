BirGün çalışanları için beraat kararı verildi

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar BirGün'ün Sorumlu Haber Müdürü Barış İnce, Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Yılmaz, Sorumlu Haber Müdürü Cansever Uğur ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın ve avukatları katıldı.

Duruşmada esasa ilişkin mütlaasını açıklayan duruşma savcısı, sanıkların FETÖ terör örgütünün gizli haberleşme programı olan Bylock’u kullanmadıkları, FETÖ ile iltisaklı şirketlerde kayıtlarının bulunmadığını, örgütün tepe yöneticileriyle irtibatlarının olmadığını ve MASAK raporunda da kayda değer bir veriye rastlanılmadığını belirtti.

Savcının mütalaasının ardından son sözü sorulan sanıklar beraatlerini talep etti. Verilen kısa aranın ardından kararını açıklayan mahkeme “FETÖ terör örgütüne yardım etmek” suçundan sanıkların ayrı ayrı beraatine karar verdi. Mahkeme Barış İnce hakkındaki “FETÖ terör örgütüne üye olmak” suçundan da beraat etmesine karar verdi.