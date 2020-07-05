Bitmeyen kule için 60 milyonluk bütçe

Ankara'da yapımına 17 yıl önce başlanan Keçiören Cumhuriyet Kulesi için gerçekleştirilen maskeli ihale sonuçlandı. Bugüne kadar 27 milyon lira harcanan, yıkılması düşünülen ancak yıkımına da 20 milyon lira gereken kulenin tamamlanması için 60 milyon lira daha masraf yapılacak.

Corona salgını sırasında geçen 10 Nisan'da kulenin yapımı için ihaleye çıkıldı. İhaleye toplam 9 şirket girdi. Kulenin yapımı için 59 milyon 750 bin TL'lik sözleşme imzalandı. İhaleyi Kartallar Holding aldı. Bu holdingin yönetim kurulu başkanının da Çaykur Rizespor ile Etimesgut Belediyespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal olduğu öğrenildi.

465 milyon lira borcu bulunan Keçiören Belediyesi'nin AKP'li Başkanı Turgut Altınok, kule için “Yüksekliği 30 metre daha artarak 145 metre olacak” dedi. Kulenin yapımı 480 gün sürecek. Tamamlandığında bir cam fanus içinde döner restoran, çocuklar için uzay terası, nikah salonu, seyir terası, sergi salonu, kafeterya, hediyelik eşya bölümü, kafeler ve spor merkezi olacak. Kulenin temeli 17 yıl önce eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından atılmıştı.