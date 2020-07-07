Bodrumlu mimar evinde ölü bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan bir çocuk annesi 68 yaşındaki mimar Ayperi Okur ‘dan bir süre haber alamayan ve telefonlarına cevap alamayan yakınları polise bilgi verdi.

YATAĞINDA ÖLÜ HALDE BULUNDU

Savcının talimatıyla çilingir tarafından kapısı açılan eve giren polis ve sağlık ekipleri Okur'u yatağında ölü vaziyette buldu.

Okur'un yaklaşık iki gün önce kalp krizine bağlı ölmüş olabileceği belirtildi. Vücudunda darp izi bulunmayan Okur'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bodrum Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mezunları Derneği üyesi Ayperi Okur, Bodrum Mimarlık Kitaplığı'nda da mimarlıkla ilgili sunumlar yapmıştı. Okur’un vefat haberini alan yakınlarının Ankara'dan Bodrum'a geldiği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.