Bolu’ya 28 milyon liralık Millet Bahçesi

31 Mart seçimleri öncesinde AKP’liler tarafından söz verilen Millet Bahçesinin ihalesinin yapıldığını ve şirketle sözleşme imzalandığını AKP Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay açıkladı. TOKİ’den ihaleyi alan şirketin 400 gün içerisinde Millet Bahçesini teslim edeceğini vurgulayarak, “TOKİ Başkanlığı, Millet Bahçesi ihalesini onaylayarak, işi alan Lef Yapı ile 11 Aralık tarihinde sözleşmeyi imzalamıştır. 28 milyon 223 bin liraya mal olacak Millet Bahçesi 400 günde bitecek ve Bolulu hemşerilerimize hizmet vermeye başlayacak” dedi.

VERDİĞİMİZ SÖZLERİ YERİNE GETİRDİK

Karadere Suları, Millet Bahçesi, Gölköy Çevre Düzenlemesi gibi AKP’nin 31 Mart yerel seçimler öncesi verdiği vaadleri yerine getirdiklerini dile getiren Doğanay, “Seçimler öncesi AK Parti iktidarımızın Bakanlarının, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan aldıkları güçle Bolu’da verdikleri yatırım sözlerini, ‘seçim rüşveti’, ‘AK Parti kazanmazsa yapmayacaklar’ gibi mesnetsiz ve yakışıksız bir polemiğe çeken muhalefet mensuplarının, bugün vaatlerimizin bir bir yerine getirilmesi sonrası umarız söyleyecekleri bir sözleri vardır. Çünkü, biz bu sözleri seçim için değil, Bolu Halkı hizmetlerin en güzeline layık olduğu için vermiştik” ifadelerini kullandı.

4 YIL ÖNCE YAPIMINA BAŞLANMIŞTI

AKP’li Bolu Belediyesi’nce 2016 yılında Alpagut Mahallesi’nde 90 bin metrekarelik alan üzerinde Uluslararası Köroğlu Parkı’nın kurulması için çalışmalara başlanmış ancak yaklaşık 12 milyon lira harcanmasına rağmen tamamlanamayan park daha sonra atıl durumda kalmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na devredilen Köroğlu Parkı’na şimdi de 28 milyon 223 bin lira daha harcanarak Milet Bahçesi yapılacak. Kentin birçok yerinden görülen ve parkın içerisine yerleştirilen dev Köroğlu heykeli de CHP’li Belediye ile AKP’li yöneticiler arasında tartışma konusunu olmuştu.

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