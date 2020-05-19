Bugün yatsı namazı saat kaçta? Yatsı namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

Müslümanlar için her vakit namazı gibi yatsı namazı da büyük önem taşıyor. Ramazan ayının sonlarında yaklaştığımız bu günlerde de akşam ezanı sonrasında yatsı namazı saati bekleniyor. Bu akşam yatsı namazının saat kaçta okunacağını illere göre öğrenmek için sayfamızdaki linke tıklamanız yeterli. İşte 19 Mayıs yatsı namazı saati ve yatsı namazı kılınışı…
YATSI NAMAZI SAAT KAÇTA?
Yatsı namazı tüm illerde farklılık gösteriyor. Diyanet'in yayınladığı namaz vakitlerini aşağıda paylaştığımız link üzerinden takip edebilirsiniz. İşte il il namaz vakitleri…
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|19 Mayıs 2020 Salı
|03:47
|05:36
|13:06
|17:02
|20:26
|22:07
|20 Mayıs 2020 Çarşamba
|03:45
|05:35
|13:06
|17:02
|20:27
|22:08
|21 Mayıs 2020 Perşembe
|03:44
|05:34
|13:06
|17:03
|20:28
|22:09
|22 Mayıs 2020 Cuma
|03:43
|05:33
|13:06
|17:03
|20:28
|22:11
|23 Mayıs 2020 Cumartesi
|03:41
|05:32
|13:06
|17:03
|20:29
|22:12
|24 Mayıs 2020 Pazar
|03:40
|05:32
|13:06
|17:03
|20:30
|22:14
|25 Mayıs 2020 Pazartesi
|03:39
|05:31
|13:06
|17:04
|20:31
|22:15
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|19 Mayıs 2020 Salı
|03:38
|05:23
|12:50
|16:45
|20:07
|21:45
|20 Mayıs 2020 Çarşamba
|03:36
|05:22
|12:50
|16:45
|20:08
|21:46
|21 Mayıs 2020 Perşembe
|03:35
|05:21
|12:50
|16:45
|20:09
|21:48
|22 Mayıs 2020 Cuma
|03:34
|05:21
|12:50
|16:45
|20:10
|21:49
|23 Mayıs 2020 Cumartesi
|03:32
|05:20
|12:50
|16:46
|20:11
|21:50
|24 Mayıs 2020 Pazar
|03:31
|05:19
|12:50
|16:46
|20:12
|21:52
|25 Mayıs 2020 Pazartesi
|03:30
|05:19
|12:51
|16:46
|20:12
|21:53
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|19 Mayıs 2020 Salı
|04:09
|05:50
|13:13
|17:05
|20:26
|22:00
|20 Mayıs 2020 Çarşamba
|04:07
|05:49
|13:13
|17:05
|20:27
|22:01
|21 Mayıs 2020 Perşembe
|04:06
|05:48
|13:13
|17:05
|20:28
|22:03
|22 Mayıs 2020 Cuma
|04:05
|05:48
|13:13
|17:05
|20:29
|22:04
|23 Mayıs 2020 Cumartesi
|04:04
|05:47
|13:13
|17:06
|20:30
|22:05
|24 Mayıs 2020 Pazar
|04:03
|05:46
|13:13
|17:06
|20:30
|22:06
|25 Mayıs 2020 Pazartesi
|04:02
|05:46
|13:13
|17:06
|20:31
|22:07
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YATSI NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?
Yatsı namazı kılınışı; sırasıyla 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olmak üzere toplam 10 rekat olarak kılınır. Yatsı namazdan sonra 3 rekat da Selati vitir namazı kılınır. Vitir namazı, Yatsı namazından farklı bir namaz olarak değerlendirildiği için “Yatsı namazı kaç rekattır” sorusuna kısaca 10 rekat cevabı verilebilir.
Yatsı Namazının Dört Rekat Sünneti
1. Rekat
“Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının dört rekat sünnetini kılmaya” diye niyet ederiz
“Allahu Ekber” diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız
Sübhaneke’yi okuruz
Euzü-besmele çekeriz
Fatiha Suresini okuruz
Kur’an’dan bir sure okuruz
Rüku’ya gideriz
Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz
2. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
Besmele çekeriz
Fatiha Suresini okuruz
Kur’an’dan bir sure okuruz
Rüku’ya gideriz
Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik dualarını okuruz
3. Rekat
Sübhaneke’yi okuruz
Euzü-besmele çekeriz
Fatiha Suresini okuruz
Kur’an’dan bir sure okuruz
Rüku’ya gideriz
Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz
4. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
Besmele çekeriz
Fatiha Suresini okuruz
Kur’an’dan bir sure okuruz
Rüku’ya gideriz
Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz
“Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız
Yatsı Namazının Dört Rekat Farzı
1. Rekat
“Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının dört rekat farzını kılmaya” diye niyet ederiz
“Allahu Ekber” diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız
Sübhaneke’yi okuruz
Euzü-besmele çekeriz
Fatiha Suresini okuruz
Kur’an’dan bir sure okuruz
Rüku’ya gideriz
Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz
2. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
Besmele çekeriz
Fatiha Suresini okuruz
Kur’an’dan bir sure okuruz
Rüku’ya gideriz
Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz
Oturarak Ettahiyyatu okuruz
3. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
Besmele çekeriz
Fatiha Suresini okuruz
Rüku’ya gideriz
Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz
4. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
Besmele çekeriz
Fatiha Suresini okuruz
Rüku’ya gideriz
Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz
“Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.
Yatsı Namazının İki Rekat Son Sünneti
1. Rekat
“Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının iki rekat son sünnetini kılmaya” diye niyet ederiz
“Allahu Ekber” diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız
Sübhaneke’yi okuruz
Euzü-besmele çekeriz
Fatiha Suresini okuruz
Kur’an’dan bir sure okuruz
Rüku’ya gideriz
Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz
2. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
Besmele çekeriz
Fatiha Suresini okuruz
Kur’an’dan bir sure okuruz
Rüku’ya gideriz
Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz
“Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.
YATSI NAMAZI NE ZAMANA KADAR KILINABİLİR?
Yatsı namazının vakti, akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlar, “imsak” vaktine (tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder (Kasani, Bedaiu's-Sanai', I, 321; Merğinani, el-Hidaye, I, 39; Zeylai, Tebyinü'l-Hakaik, I, 81). Yatsı namazı bu süre içinde her hangi bir vakitte kılınabilir. Ancak uyanamayacağından endişe eden kişinin, namazını uyumadan önce kılması, gecenin sonuna bırakmaması gerekir.