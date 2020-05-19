Bugün yatsı namazı saat kaçta? Yatsı namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

Müslümanlar için her vakit namazı gibi yatsı namazı da büyük önem taşıyor. Ramazan ayının sonlarında yaklaştığımız bu günlerde de akşam ezanı sonrasında yatsı namazı saati bekleniyor. Bu akşam yatsı namazının saat kaçta okunacağını illere göre öğrenmek için sayfamızdaki linke tıklamanız yeterli. İşte 19 Mayıs yatsı namazı saati ve yatsı namazı kılınışı…

YATSI NAMAZI SAAT KAÇTA?

Yatsı namazı tüm illerde farklılık gösteriyor. Diyanet'in yayınladığı namaz vakitlerini aşağıda paylaştığımız link üzerinden takip edebilirsiniz. İşte il il namaz vakitleri…

İstanbul İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 19 Mayıs 2020 Salı 03:47 05:36 13:06 17:02 20:26 22:07 20 Mayıs 2020 Çarşamba 03:45 05:35 13:06 17:02 20:27 22:08 21 Mayıs 2020 Perşembe 03:44 05:34 13:06 17:03 20:28 22:09 22 Mayıs 2020 Cuma 03:43 05:33 13:06 17:03 20:28 22:11 23 Mayıs 2020 Cumartesi 03:41 05:32 13:06 17:03 20:29 22:12 24 Mayıs 2020 Pazar 03:40 05:32 13:06 17:03 20:30 22:14 25 Mayıs 2020 Pazartesi 03:39 05:31 13:06 17:04 20:31 22:15

Ankara İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 19 Mayıs 2020 Salı 03:38 05:23 12:50 16:45 20:07 21:45 20 Mayıs 2020 Çarşamba 03:36 05:22 12:50 16:45 20:08 21:46 21 Mayıs 2020 Perşembe 03:35 05:21 12:50 16:45 20:09 21:48 22 Mayıs 2020 Cuma 03:34 05:21 12:50 16:45 20:10 21:49 23 Mayıs 2020 Cumartesi 03:32 05:20 12:50 16:46 20:11 21:50 24 Mayıs 2020 Pazar 03:31 05:19 12:50 16:46 20:12 21:52 25 Mayıs 2020 Pazartesi 03:30 05:19 12:51 16:46 20:12 21:53

İzmir İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 19 Mayıs 2020 Salı 04:09 05:50 13:13 17:05 20:26 22:00 20 Mayıs 2020 Çarşamba 04:07 05:49 13:13 17:05 20:27 22:01 21 Mayıs 2020 Perşembe 04:06 05:48 13:13 17:05 20:28 22:03 22 Mayıs 2020 Cuma 04:05 05:48 13:13 17:05 20:29 22:04 23 Mayıs 2020 Cumartesi 04:04 05:47 13:13 17:06 20:30 22:05 24 Mayıs 2020 Pazar 04:03 05:46 13:13 17:06 20:30 22:06 25 Mayıs 2020 Pazartesi 04:02 05:46 13:13 17:06 20:31 22:07

TÜM İLLERİN NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

YATSI NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Yatsı namazı kılınışı; sırasıyla 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olmak üzere toplam 10 rekat olarak kılınır. Yatsı namazdan sonra 3 rekat da Selati vitir namazı kılınır. Vitir namazı, Yatsı namazından farklı bir namaz olarak değerlendirildiği için “Yatsı namazı kaç rekattır” sorusuna kısaca 10 rekat cevabı verilebilir.

Yatsı Namazının Dört Rekat Sünneti

1. Rekat

“Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının dört rekat sünnetini kılmaya” diye niyet ederiz

“Allahu Ekber” diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız

Sübhaneke’yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur’an’dan bir sure okuruz

Rüku’ya gideriz

Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur’an’dan bir sure okuruz

Rüku’ya gideriz

Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik dualarını okuruz

3. Rekat

Sübhaneke’yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur’an’dan bir sure okuruz

Rüku’ya gideriz

Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz

4. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur’an’dan bir sure okuruz

Rüku’ya gideriz

Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz

“Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız



Yatsı Namazının Dört Rekat Farzı

1. Rekat

“Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının dört rekat farzını kılmaya” diye niyet ederiz

“Allahu Ekber” diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız

Sübhaneke’yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur’an’dan bir sure okuruz

Rüku’ya gideriz

Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur’an’dan bir sure okuruz

Rüku’ya gideriz

Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu okuruz

3. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Rüku’ya gideriz

Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz

4. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Rüku’ya gideriz

Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz

“Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

Yatsı Namazının İki Rekat Son Sünneti

1. Rekat

“Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının iki rekat son sünnetini kılmaya” diye niyet ederiz

“Allahu Ekber” diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız

Sübhaneke’yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur’an’dan bir sure okuruz

Rüku’ya gideriz

Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur’an’dan bir sure okuruz

Rüku’ya gideriz

Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz

“Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

YATSI NAMAZI NE ZAMANA KADAR KILINABİLİR?

Yatsı namazının vakti, akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlar, “imsak” vaktine (tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder (Kasani, Bedaiu's-Sanai', I, 321; Merğinani, el-Hidaye, I, 39; Zeylai, Tebyinü'l-Hakaik, I, 81). Yatsı namazı bu süre içinde her hangi bir vakitte kılınabilir. Ancak uyanamayacağından endişe eden kişinin, namazını uyumadan önce kılması, gecenin sonuna bırakmaması gerekir.