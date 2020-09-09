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Bursa’da seminere katılan öğretmenler karantinaya alındı

Bursa'da seminere katılan 14 öğretmenden ikisinde corona virüsü tespit edildi. Temas halinde olan diğer 12 öğretmen de tedbir amaçlı evlerinde karantina altına alındı.

Halil ATAŞ / Bursa
17:39 -
Haberler Gündem
Bursa’da seminere katılan öğretmenler karantinaya alındı

Bursa’da yaklaşık bir hafta önce Orhaneli Anadolu Lisesi’nde seminere katılan 14 öğretmenden ikisinde Covid-19 testi pozitif çıktı. Aynı okulda görev yapan ve temas halinde olan 12 öğretmenin ise evlerinde karantina altına alındıkları öğrenildi.

EĞİTİM-SEN: 172 KURUMDA VAKA VAR

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen), internet sitesi üzerinden 7 Eylül 2020 tarihi itibariyle corona virüsü vakası görülen veya pozitif vakayla temaslıların çalışmalara katıldığını iddia ettiği 172 eğitim kurumunun ismini açıklamıştı.

Eğitim-Sen’in açıklamasında şu ifadeler kullanılmıştı:

Salgının geldiği aşama, artan vaka ve vefat sayıları eğitim emekçilerinin, öğrencilerin ve velilerin kaygısını artırmakta, zihnini meşgul etmektedir. Son olarak Sağlık Bakanlığı’nın YÖK Başkanlığı’na üniversitelerin 2020-2021 sonbahar döneminde derslerin uzaktan yapılması önerisinde bulunması durumun ciddiyetini olduğu gibi ortaya koymaktadır.

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Bursa Corona İçişleri Bakanlığı
Son güncelleme: 17:43 09.09.2020
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