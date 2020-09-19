Bursa’da hastane yerine AVM iddiası

CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, Yüksek İhtisas Hastanesi olarak da hizmet veren ve sonrasında yıkılan eski Bursa Tıp Fakültesi Hastanesi arazisine 600 yataklı devlet hastanesi yapılacağının sözünün unutulduğunu söyledi.

“BURSA’DA DÖRT HASTANE KAPATTILAR”

Yaklaşık 50 yıl boyunca hastane binası olarak hizmet verdikten sonra yıkılan eski Bursa Tıp Fakültesi Hastanesi arazisindeki incelemelerde bulunan Karaca, AKP iktidarının Bursa'ya sağlık alanında da gerekli hizmeti veremediğinin altını çizerek, “Bursa’da 4 tane devlet hastanesi kapandı. Kapanan devlet hastanelerinin yatak sayısı bin 100'ün üzerinde. Yerine açılan tek hastane şehir hastanesi. Adı şehir hastanesi ama şehrin 20 km dışında. Bursa halkı zulüm çekiyor, sağlık hizmetlerine erişemiyor. Bu arazide de söz verildiği üzere derhal bir hastane açılmasını istiyoruz” dedi.

“KARŞIDA AKP’Lİ VEKİLİN ÖZEL HASTANESİ VAR”

CHP Yıldırım ilçe Başkanı Nihat Yeşiltaş ve parti yöneticileri ile birlikte hastane arazisinde incelemelerde bulunan Karaca, Bursa Verem Hastanesi olarak inşa edildikten sonra uzun yıllar Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ve son dönemde Yüksek İhtisas Hastanesi olarak Bursa halkına hizmet eden binanın yerine yenisi yapılmak üzere yıkıldığını hatırlatarak şunları söyledi:

* AKP'nin kamu hastaneleri üzerindeki baskısı, kamu hastanelerini yok etme hastalığı burada en bariz şekilde kendini gösterdi. Şimdi akla gelen sorular var.

* Burası yıkılırken 600 yataklı devlet hastanesi yapılacak dendi. AKP'nin bir yalanı daha ortaya çıkmış oldu. Tekrar söylüyoruz. AKP iktidarında sağlık alanında verilen sözlerin tamamı yalan.

* Tam karşımızda AKP Bursa Milletvekilinin özel hastanesi var. Hiç kimsenin ticaretiyle ticari geliriyle işimiz yok. Allah daha çok versin fakat akla ilk şu soru geliyor: Acaba buraya hastane AKP Bursa Milletvekilinin özel hastanesine müşteri gitmesini azaltır kaygısıyla mı yapılmıyor?

“BURSA HALKINA, SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMDE ZULÜM ÇEKTİRİLİYOR”

AKP’nin sağlık sektöründe hastalara hasta olarak değil, müşteri olarak baktığını ifade eden Karaca sözlerini şöyle sürdürdü:

* 18 yıllık iktidar döneminde Bursa merkezine bir tane devlet hastanesi bile yapmadılar. Sadece yıkılan bu hastanenin yerine Şevket Yılmaz Hastanesi Kampusü içerisinde kalp-damar hastanesi yapıldı. Onun dışında 4 tane devlet hastanesi kapandı. Kapanan devlet hastanelerinin yatak sayısı 1.100'ün üzerinde.

* Yerine açılan tek hastane şehir hastanesi. Adı şehir hastanesi ama şehrin 20 kilometre dışında. Bursa halkı zulüm çekiyor, sağlık hizmetlerine erişemiyor. Orada 955 yatak garanti ettiler. Bugün Bursa'da covid-19 salgını inanılmaz boyutlara ulaştı.

* Pozitif çıkan hastalar dahi evlerine gönderiliyor. Burada vermiş oldukları sözü tutmuş olsalardı, burada 600 yataklı Yıldırım Devlet Hastanesi olsaydı en azından bu hastalığın kontrolü-tedavisi açısından çok önemli bir görev üstlenecekti.

“BU ARAZİYLE İLGİLİ İLGİNÇ DUYUMLAR KULAĞIMIZA GELİYOR”

AKP'nin sağlık anlayışını eleştiren Karaca, kamuoyuna yıllarca “İstediğin hastaneye git, istediğin doktoru seç!” mesajı verildiğini hatırlatarak, “İşte istediğimiz hastaneye geldik. İstediğimiz hastanenin yerinde yeller esiyor. Buradaki tablo ortada. Yıldırım ilçe başkanımızın da söylediği gibi inşallah buranın arsası için akıllarından başka şeyler geçirmiyorlardır. Çünkü kulağımıza burasıyla ilgili ilginç duyumlar geliyor rezidans, alışveriş merkezi yapılacağına dair. AKP bir beton hastalığına saplanmış durumdadır. AKP'nin iktidarı betondur, ranttır. Burayı ranta kurban ettirmeyeceğiz. Burayı bağışçısının isteği doğrultusunda sağlık tesisi yapmak zorundalar” şeklinde konuştu.

“BİZİM İÇİN ROL ÇALIYOR DİYORLAR, BİZ YALANI ORTAYA KOYUYORUZ”

AKP’li siyasilerin, hemen her eleştirinin ardından, aslında hiçbir iş yapılmadığı halde “Biz oranın projesini çıkarttık, zaten ihale bile edildi. CHP rol çalıyor” tarzında tuhaf savunmalara giriştiğini hatırlatan Karaca sözlerini şöyle tamamladı:

* Rol çalmaya devam ediyoruz. Söylediğiniz yalanları bir bir ortaya çıkarıyoruz. 7 ay önce gittik. Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi ihaleye çıktı dediniz. Bir tane çivi çakılmadı. Memleket Hastanesi açılacak dediniz açılmadı. Memleket Hastanesi’nin Şehir Hastanesi’ne taşınması söz konusu olamaz dediniz, taşındı.

* Ağzınızı dahi açmadınız. Zübeyde Hanım Doğumevi kapandı. Hiçbir şey yapmadınız. Burasıyla ilgili söyleyeceğiniz hiçbir şeye inanmıyoruz. Biz artık yalan değil icraat istiyoruz. Bu arsanın takipçisiyiz. Burayı ranta kurban etmenize izin vermeyeceğiz.