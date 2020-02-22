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Büyükelçi Serdar Kılıç’ın acı günü

Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç’ın ağabeyi ve eski Gençlik ve Spor Bakanı, AKP İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç’ın babası Sinan Kılıç hayatını kaybetti. Büyükelçi Kılıç, cenazeye katılmak üzere ABD’nin Başkenti Washington’dan Türkiye’ye hareket etti.

09:39 -
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Büyükelçi Serdar Kılıç’ın acı günü

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kılıç'ın cenazesinin, 23 Şubat Pazar günü İstanbul Fatih Cami'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği belirtildi. Büyükelçi Serdar Kılıç cenazeye katılmak üzere ABD'nin Başkenti Washington'dan Türkiye'ye hareket etti.

SİNAN KILIÇ KİMDİR?

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın babası ve Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın kardeşi Sinan Kılıç, Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde, Erdoğan'ın özel doktorluğunu yaptı.

Kılıç, 2008-2011 yılları arasında da Galatasaray'da Adnan Polat döneminde Yönetim Kurulu üyeliği yaptı, 2007 yılından bu yana ise Türkiye Otomobil Federasyonu yönetim kurulunda görev yaptı. (İHA)

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Son güncelleme: 09:41 22.02.2020
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