Çatı katı yangınında anne öldü, oğlu yaralandı

Yangın, saat 01.45 sıralarında ilçeye bağlı Yeni Siteler mahallesi Çekirdek Tepesi mevkisindeki 3 katlı binada meydana geldi.

Altun Sever ile oğlu Eren Sever’in oturduğu 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangının geç fark edilmesi ile alevler hızla yayıldı.

Yükselen alev ve dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 sağlık ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışması başlattı. Alevlerin arasında kalan anne Altun Sever ile oğlu Eren Sever, itfaiye erleri tarafından yaralı olarak binadan çıkarıldı.

Yangın ise itfaiye ekiplerinin 2 saat süren müdahalesi sonucu çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

ANNE HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Alevlerin arasından güçlükle çıkarılan ancak vücutlarını büyük kısmında yanıklar olan anne ile oğlu, olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastanelere kaldırıldı. Alaplı Devlet Hastanesine götürülen ve durumu ağır olan anne Altun Sever, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Eren Sever’in ise Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

3 İTFAİYE ERİ ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU YARALANDI

Bu arada müdahale sırasında itfaiye erleri Muhammet Kaya , Çetin Güner ve Turgay Özcan'ın elektrik çarpması sonucu yaralandığı öğrenildi. 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Mehmet Kaya, Özel Echomar Hastanesi'ne, Çetin Güner ve Turgay Özcan ise Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. (DHA)