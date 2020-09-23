Çatıda beslenen tavus kuşları firar etti

Maltepe Gülsuyu Mahallesi’ndeki bir iş yerinin çatı katında bulunan kafeste hobi amaçlı beslenen tavus kuşları yem verildiği sırada uçarak karşı binanın çatısına kondu. Daha sonra çatıdan çatıya uçan kuşlar gözden kayboldu.

Kuşları yakalamak için seferber olan İş yeri çalışanlarının çalışmaları sonuç vermedi. Tüm aramalara rağmen bulunamayan tavus kuşları için Maltepe Belediyesi’nden de yardım istendi. Belediye sosyal medya hesabı üzerinden tavus kuşlarının fotoğrafını paylaşarak vatandaşlardan kuşları görmeleri halinde irtibata geçmelerini talep etti.

“ÇOK ÜZGÜNÜZ”

Tavus kuşları kaybolan iş yerinde çalışan Yavuz Bircan, “Manisa'dan getirerek iş yerimizin bahçesinde beslediğimiz tavus kuşları cumartesi günü çatıdan çatıya uçarak gözden kayboldu. Çok üzgünüz. Günlerdir aç susuz neredeler, ne yapıyorlar bilmiyoruz. Kuşları gören vatandaşlara sesleniyorum; onlara yemek vererek Maltepe Belediyesi’ne ya da bize ulaşabilirler. Lütfen yardımcı olsunlar” diye konuştu. (İHA)

