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Çatıda beslenen tavus kuşları firar etti

İstanbul Maltepe’de bir iş yerinin çatı katındaki kafeste bulunan tavus kuşları çalışanlar tarafından beslenildikleri sırada uçarak gözden kayboldu. Kaybolan tavus kuşu için iş yeri çalışanları seferber oldu. Maltepe Belediyesi de kaybolan tavus kuşları için sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

10:02 -
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Çatıda beslenen tavus kuşları firar etti

Maltepe Gülsuyu Mahallesi’ndeki bir iş yerinin çatı katında bulunan kafeste hobi amaçlı beslenen tavus kuşları yem verildiği sırada uçarak karşı binanın çatısına kondu. Daha sonra çatıdan çatıya uçan kuşlar gözden kayboldu.

Kuşları yakalamak için seferber olan İş yeri çalışanlarının çalışmaları sonuç vermedi. Tüm aramalara rağmen bulunamayan tavus kuşları için Maltepe Belediyesi’nden de yardım istendi. Belediye sosyal medya hesabı üzerinden tavus kuşlarının fotoğrafını paylaşarak vatandaşlardan kuşları görmeleri halinde irtibata geçmelerini talep etti.

Foto: İHA / Çatı katında beslenen tavus kuşları uçarak gözden kayboldu.

“ÇOK ÜZGÜNÜZ”

Tavus kuşları kaybolan iş yerinde çalışan Yavuz Bircan, “Manisa'dan getirerek iş yerimizin bahçesinde beslediğimiz tavus kuşları cumartesi günü çatıdan çatıya uçarak gözden kayboldu. Çok üzgünüz. Günlerdir aç susuz neredeler, ne yapıyorlar bilmiyoruz. Kuşları gören vatandaşlara sesleniyorum; onlara yemek vererek Maltepe Belediyesi’ne ya da bize ulaşabilirler. Lütfen yardımcı olsunlar” diye konuştu. (İHA)

Foto: İHA/ Maltepe Belediyesi de kuşların bulunması için sosyal medya hesabından yardım istedi.

 

Son güncelleme: 10:03 23.09.2020
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