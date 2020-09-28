Cemal Kaşıkçı davasında ikinci iddianame tamam

2018’de İstanbul’da işlenen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ikisi Suudi Arabistan Başkonsolosluğu çalışanı altı şüpheli hakkında ikinci iddianame düzenlendi.

Muavin konsolos Sultan Yahya A. ve ateşe Yasir Halit M. hakkında ‘tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme’ suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Kaşıkçı’nın öldürülmesinin ardından suç delillerini ortadan kaldıran dört şüpheli hakkında ise ‘delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçlamasıyla beş yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na 2 Ekim 2018’de girdikten sonra kendisinden haber alınamayan ve daha sonra öldürüldüğü ortaya çıkan gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı katlettikleri iddiasıyla 20 firari Suudi sanık hakkında hazırlanan iddianame geçen nisan ayında kabul edilmişti.

Davanın ilk duruşması 3 Temmuz’da yapılmış; Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, tüm konsolosluk çalışanlarından şikayetçi olduğunu söylemişti.

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