Cennette ‘tesadüf mü?’ dedirten görüntü

Kaş ilçe merkezindeki doğal güzelliği ile ünlü Çukurbağ Yarımadası’ndaki lüks villalara yakın olan maki ve zeytin ağaçlarının bulunduğu orman alanında gece 01.45 sıralarında yangın çıktı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ MÜDAHALE ETTİ

Yangın şiddetli fırtınanın etkisiyle kısa zamanda çevreye yayıldı. Yangının bulunduğu bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 5 arazöz, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 3 itfaiye aracı, Kaş Belediyesi’ne bağlı su tankeri ve çok sayıda personelle AKUT Kaş Kalkan Ekibi’nden 10 gönüllü yönlendirildi.

Herhangi can ve mal kaybına sebep olmayan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı Yangın Yönetim Merkezi, sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangının duyurusunu akşam saatlerinde yaptı.

Yangın Yönetim Merkezi’nin açıklamasında, “Dün gece Antalya/Kaş’ta Orman Arazisi olmayan alanda meydana gelen yangında yine görev başındaydık. Şiddetli fırtına sırasında henüz bilinmeyen bir sebeple 01.45’te çıkan yangın; 6 arazöz, 2 su ikmal ve 4 ilk müdahale aracının katılımı ile 04.00’da kontrol altına alındı” denildi.

HALUK LEVENT ‘YAKILDIĞINI’ İDDİA ETTİ

Yangının ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepkilerini dile getiren paylaşımlarda bulundu.

Sanatçı Haluk Levent twitter hesabında yaptığı paylaşımda, “Kaş'ta yanan (yakılan) yer için etiketleyen arkadaşlar! Ayvalık için Mudanya için ne yaptıysak onu yapacağız merak etmeyin! İlk işimiz Tarım ve Orman Bakanlığını ziyaret edip fidanlar için gün almak” dedi.

‘TAM OTELLİK YANMIŞ’

Bir vatandaş, ‘Tam otellik yanmış’ yorumu yaparken, bir başka vatandaş ise “Orayı tekrar ağaçlandırmak yerine imara açılmasına izin veren kim varsa vatana ihanetle yargılanmalıdır” ifadelerine yer verdi.