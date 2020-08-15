Cezaevindeki gazeteci Murat Ağırel’e elektrik faturası!

Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan gazeteci Murat Ağırel'in kaldığı koğuşa 112 TL elektrik faturası geldi. Son ödeme tarihi 28 Ağustos olarak belirtilen faturanın ödenmemesi halinde ise elektriğin kesileceği ifadesine yer verildi.

Murat Ağırel'in sosyal medya hesabından söz konusu fatura paylaşılarak şu ifadelere yer verildi:

* Sayın Berat Albayrak’ı ben de destekliyorum. Normalde hayat çok ucuz. Mesela ben tek kişilik bir tecrit koğuşunda; bir kettle ve bir tv sahibi olmama rağmen 112 TL elektrik faturası geldi. Dış güçlerin işi! Yoksa bu kadar yüksek elektrik faturası nasıl gelsin?

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