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Cezaevlerinde kapalı görüşlerin başlayacağı tarih belli oldu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, cezaevlerinde 1 Haziran'dan itibaren kapalı görüşlerin yapılmaya başlanacağını açıkladı.

Sozcu.com.tr
12:56 -
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Cezaevlerinde kapalı görüşlerin başlayacağı tarih belli oldu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Hizmetlerinde Alınan Koronavirüs Tedbirleriyle İlgili Koordinasyon Toplantısı’nda konuştu. Gül, normalleşme takvimi çerçevesinde alınan yeni kararları açıkladı.

* 1 Haziran’dan itibaren kapalı görüşler yapılmaya başlanacaktır.

*  İddianamelerin ve kamu davalarının açılması pazartesi günü başlayacak.

* Adliyelere girişte ateş ölçümü yapılacak, ateşi 38 dereceyi geçenler sağlık kurumuna yönlendirilecek.

* Adliyelere girecek kişi ve duruşma salonuna alınacak izleyici sayıları sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak belirlenecek.

*  Cezaevlerine ilişkin daha önce aldığımız tüm tedbirleri titiz bir şekilde uygulamaya ve bu tedbirleri sürdürmeye devam edeceğiz.

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Son güncelleme: 13:02 29.05.2020
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