Cezaevlerinde kapalı görüşlerin başlayacağı tarih belli oldu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Hizmetlerinde Alınan Koronavirüs Tedbirleriyle İlgili Koordinasyon Toplantısı’nda konuştu. Gül, normalleşme takvimi çerçevesinde alınan yeni kararları açıkladı.

* 1 Haziran’dan itibaren kapalı görüşler yapılmaya başlanacaktır.

* İddianamelerin ve kamu davalarının açılması pazartesi günü başlayacak.

* Adliyelere girişte ateş ölçümü yapılacak, ateşi 38 dereceyi geçenler sağlık kurumuna yönlendirilecek.

* Adliyelere girecek kişi ve duruşma salonuna alınacak izleyici sayıları sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak belirlenecek.

* Cezaevlerine ilişkin daha önce aldığımız tüm tedbirleri titiz bir şekilde uygulamaya ve bu tedbirleri sürdürmeye devam edeceğiz.