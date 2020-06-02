CHP Adana milletvekillerinden SÖZCÜ’ye ziyaret

Aynı zamanda Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonu üyesi olan Ayhan Barut, Türkiye'nin tarım başkenti konumunda olan Adana’da son yıllarda işlerin iyi gitmediğini belirterek, şunları söyledi:

* Adana’da tarım iyi gitmezse Türkiye’de de iyi gitmez. 18 yıllık AKP iktidarı boyunca 81 milyar dolarlık ithalat, 13 milyar dolarlık ihracat yapmışız. Yani bir kilo ithalat yapmışız, altı kilo da dış ülkelere paramız gitmiş.

EKİLEBİLEN ARAZİ SAYISI AZALDI

* Türkiye’nin dünyada kendi kendine yeten yedi ülkeden biri olması tarihte kaldı. İthalat yapmadığımız sadece beş ürünümüz var onun dışındaki tüm ürünlerimizi ithalat yoluyla temin ediyoruz. Ekilebilen arazilerimiz 20 milyon dekarın altına düştü, çiftçi sayısı 2 milyon 100 bine indi.

SOĞAN VE PATATES ÜRETİCİSİNİN İPİNİ ÇEKTİLER

* Patates soğan gibi ürünler ön şartlı ihracat iznine bağlandı. Bu ‘ihracat yapma’ demektir. İki yıl önce patates-soğanla ilgili hassasiyet gösterenler şimdi üreticilerimizin hali perişanken ithalat getirdi. İthalata izin vererek, soğan ve patates üreticisinin ipini çektiler.

YÜZDE 85 ZARAR VAR, ÇUKUROVA AFET BÖLGESİ İLAN EDİLMELİ

* Çukurova'da etkili olan çöl sıcakları ve kuzeyden esen poyraz narenciye çok zarar verdi. Bitkiler çiçekten meyveye dönerken yandı, yüzde 85 oranında bir zarar oluştu. Çukurova’nın afet bölgesi ilan edilmesini istiyoruz. Özellikle erkenci narenciye ürünleri büyük ölçüde zarar gördü. Tarım Bakanlığı tarafından bir an önce bir hasar tespit çalışması yapılması ve ortaya çıkacak tabloya göre çiftçinin zararının karşılanması gerekiyor.

Sanayi, Enerji ve Tabi Kaynaklar Komisyonu Üyesi Müzeyyen Şevkin yapımı yılan hikayesine dönen Çukurova Havaalanı’yla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu:

YENİ HAVAALANINDAN ACİLEN VAZGEÇİN

* Adana’da şehir içinde yılın 365 günü hava trafiğine açık ve genişlemeye müsait bir havaalanı varken, 15 kilometre ileriye yeni bir havaalanı yapmak israftır. Bir an önce bölgesel havalimanından vazgeçip mevcut Şakirpaşa Havaalanı genişletilerek daha uzun yıllar hizmet verecek biçimde düzenlenip israfın önüne geçilmelidir. Zararın neresinden dönülürse kârdır.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu üyesi Orhan Sümer, corona virüsü salgınında iki milyonun üzerindeki küçük esnaf dükkanını açamadığını söyledi:

EN ÇOK EZİLEN ESNAF OLDU

* En çok ezilen esnaf oldu. Esnafın yanında çalışan garson, aşçı, kalfa vs. milyonlarca kişi iki buçuk aydır evine ekmek götüremiyor. İktidar milyarlar harcandığını söylüyor ama esnafa yansıyan bir şey yok.

* Şimdi restoranlarda yeni düzenlemeler getiriyorlar ama bunlar da yeni maliyetler yaratacak. Esnaf bunlarla nasıl baş edecek? Türkiye’de sokakta çalışıp evine ekmek götüren 8-10 milyon civarında insan var. Bunlar ailelerinin nasıl karnını doyuracak?

SİLAHI ÇEKEN POLİS İTİRAF ETTİ

TBMM Sağlık Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyesi Burhanettin Bulut, Yüreğir İlçe Gençlik kolları Başkanı Eren Yıldırım’ın tutuklanmasını değerlendirdi.

* İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, “Bu basit bir şey, kaymakamın orada ne işi var?” açıklamasıyla, iktidar kanadından bu iş itiraf edilmiş oldu. Ayrıca polislerden biri silahı çektiğini tutanakla itiraf etti. Edebiyat öğretmeni gencecik bir çocuk hapse atıldı.

* Adana Valisi herkesin valisidir. CHP'li vekilleri yok saymak, onları toplantıya çağırmamak, böylesi bir olayda kendisini AKP taraftarı görmek hiçbir valiye yakışmaz. CHP milletvekillerini saymamak, onlara oy veren milletti saymamaktır. Vali’den CHP’li vekilleri neden toplantılara çağırmadığı hakkında bir açıklama bekliyoruz. Biz Adana'dayız, yüz yüze davranışlara engelleyecek davranışlara kimse girmemelidir.