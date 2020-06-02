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CHP Adana Yüreğir Gençlik Kolları başkanı serbest bırakıldı

Adana’da vefa destek grubuyla kavga ettiği iddiasıyla tutuklanan CHP Adana Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım serbest bırakıldı.

15:16 -
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CHP Adana Yüreğir Gençlik Kolları başkanı serbest bırakıldı

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Son güncelleme: 15:20 02.06.2020
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