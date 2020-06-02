CHP Adana Yüreğir Gençlik Kolları başkanı serbest bırakıldı

Ayrıntılar geliyor&#8230;. İLGİLİ HABERTutuklama kararı verilen CHP&#039;li Yıldırım yaşananları anlattı: Suçlamalar asılsız. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/chp-adana-yuregir-genclik-kollari-baskani-serbest-birakildi-5850944","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/chp-adana-yuregir-genclik-kollari-baskani-serbest-birakildi-5850944","pageType":"yazi","pageIdentifier":5850944,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Gu00fcndem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"CHP Adana Yu00fcreu011fir Genu00e7lik Kollaru0131 bau015fkanu0131 serbest bu0131raku0131ldu0131"});aip('newsArticle', {"identifier":5850944,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/chp-adana-yuregir-genclik-kollari-baskani-serbest-birakildi-5850944/","headline":"CHP Adana Yu00fcreu011fir Genu00e7lik Kollaru0131 bau015fkanu0131 serbest bu0131raku0131ldu0131","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["Adana","CHP","kavga","\\u015fehit","Van"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"Hazar u015eahsuvar","dateCreated":"2020-06-02 15:16:03","datePublished":"2020-06-02 15:16:03","dateModified":"2020-06-02 15:20:20","info":"{"seo_news":"false"}"});