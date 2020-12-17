CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca’nın corona testi pozitif çıktı

CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca’nın corona virüsü testi pozitif çıktı.

Karaca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

* Değerli arkadaşlar bir süre önce corona testim maalesef pozitif çıktı.

* Bir süre hastanede kaldım dün itibariyle tedavim evde devam ediyor.

* Bu dönem içerisinde durumu öğrenerek telefonla arayan başta Gen Bşk. Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’na Genel Bşk. Yardımcısı Sn. Oğuz Kaan Salıcı’ya, milletvekilerimize, belediye başkanlarımıza sürecin başından itibaren desteğini esirgemeyen dostum Dr. Doğan Alpay’a ve tüm sağlık emekçilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

* Çok dikkat edin. Tedavi gören tüm yurttaşlarımıza şifa diliyorum.

* En kısa sürede meydanlarda alanlarda buluşmak dileğiyle…