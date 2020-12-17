Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca’nın corona testi pozitif çıktı

CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, sosyal medya hesabından corona virüsü testi sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 18:25, 17/12/2020
Haberler Gündem
CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca’nın corona testi pozitif çıktı

CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca’nın corona virüsü testi pozitif çıktı.

Karaca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

* Değerli arkadaşlar bir süre önce corona testim maalesef pozitif çıktı.

* Bir süre hastanede kaldım dün itibariyle tedavim evde devam ediyor.

* Bu dönem içerisinde durumu öğrenerek telefonla arayan başta Gen Bşk. Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’na Genel Bşk. Yardımcısı Sn. Oğuz Kaan Salıcı’ya, milletvekilerimize, belediye başkanlarımıza sürecin başından itibaren desteğini esirgemeyen dostum Dr. Doğan Alpay’a ve tüm sağlık emekçilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

* Çok dikkat edin. Tedavi gören tüm yurttaşlarımıza şifa diliyorum.

* En kısa sürede meydanlarda alanlarda buluşmak dileğiyle…

İlginizi ÇekebilirCHP'li Gürsel Tekin: ABD'ye tepkimizi dolarları bozdurarak gösterelimCHP'li Gürsel Tekin: ABD'ye tepkimizi dolarları bozdurarak gösterelim
ABD Bursa CHP Corona Gürsel Tekin Kemal Kılıçdaroğlu Oğuz Kaan Salıcı Sağlık sosyal medya Türkiye
Yayınlanma Tarihi:18:20,