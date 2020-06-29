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CHP Kurultayı’nın yapılmaması için dava açıldı

25-26 Temmuz’da Ankara Bilkent’te yapılması planlanan CHP Kurultayı'nın pandemi nedeniyle ileri bir tarihle ve daha geniş bir yerde yapılması için CHP eski Milletvekili eski Parti Meclisi ve MYK Üyesi Şahin Mengü, Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu.

Sözcü Ankara
12:48 -
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CHP Kurultayı’nın yapılmaması için dava açıldı

Eski Manisa Milletvekili Avukat Şahin Mengü, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

* Kurultay adresi salgın döneminde hukuken seçim yapılamayacak bir yer. Ancak 900 kişinin bulunabileceği bir mekanda sadece oy kullanacak delege sayısı 1.370 kişidir. Dolayısıyla, o alanda seçim yapılması hukuki bir hatadır.

* Parti tüzüğüne göre oy kullanma hakkı olmayan en az 400 civarında onur üyesi bulunuyor. Kurultay delegesi olmamakla beraber aday olmak isteyenlerin de gelebileceği dikkate alındığında salonun yetersizliği ortadadır. Bu koşullarda demokratik bir yarış olması mümkün değildir.

Eski Manisa Milletvekili Avukat Şahin Mengü

Niçin genel merkeze değil de, doğrudan mahkemeye gittiğine ilişkin soruya, Mengü şu karşılığı verdi:

* Parti programına aykırı konuşma yapan bir milletvekiliyle ilgili genel başkana yazılı olarak başvurmama rağmen bir cevap alamadım. Bunda da cevap alamayacağımı düşündüğüm için doğrudan mahkemeye başvurdum.

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Son güncelleme: 13:08 29.06.2020
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