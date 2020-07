CHP Milletvekili Şevkin, tarihi bir çağrıda bulundu: İstanbul Sözleşmesi’ne sahip çıkalım

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Jeoloji Mühendisi Dr. Müzeyyen Şevkin'e konuk olduk. Bir kadın vekil olmayı, ev hallerini ve aile ilişkilerini konuştuk.

– Türkiye'de kadın vekil olmanın avantaj ve dezavantajları var mı?

Hayatın her alanında eşit temsilden yanayım. Her gün bir kadın cinayeti haberi geliyor. Kadına yönelik ayrımcılığı ve şiddeti ortadan kaldırmak için imzalanan ‘İstanbul Sözleşmesi', tam anlamıyla hayata geçirilmeli. Her görüşteki kadın bu sözleşmeye sahip çıkmalı.

– Meclis'te ya da siyasetin genelinde bir pozitif ayrımcılığa muhatap oluyor musunuz?

Parti içerisindeki erkek milletvekillerimiz, örgütlerimizdeki erkek yoldaşlarımız elbette ki pozitif ayrımcılık yapıyor. Umuyorum ki daha çok kadının adı siyasetle bütünleşir.

– Ev hanımı ve anne Müzeyyen Şevkin'i tanıtır mısınız?

Anne ve bir eş olarak evde yemek, ütü, bulaşık gibi işleri doğal olarak yapıyorum. Annemden öğrendiğim kadarıyla güzel yemek yaptığımı düşünürüm.

– Milletvekili ile anne Müzeyyen Şevkin zaman zaman çelişiyor mu?

Hiçbir zaman kendimle çelişmedim. Hayatım mücadeleyle geçti. Özümü asla yitirmem. Milletvekili olmadan önce nasılsa aynı yaşam standardıyla yaşıyorum. Milletvekilliği bana ayrıcalık değil sorumluluk yükledi. Milletvekili, anne ve ev kadını olmaktan gurur duyuyorum.

– Ailenizi anlatır mısınız?

Eşim Nusret Bey gemi makine mühendisi. Onun desteği, çocuklarımın hoşgörüsü olmasa milletvekili olamazdım. Büyük oğlum Ozan, inşaat mühendisi. Küçük oğlum Okan, üniversite sınavlarına girdi. İşlerimiz gereği fazla bir arada olamadık. Vicdani bir sorumluluk olarak en iyi yemekleri yapmaya özen gösteriyorum. Fırsat buldukça sevgimi yemeklerle göstermeye çalışıyorum.

Aile hep önde gelir

– Müzeyyen Şevkin siyaset dışında zamanını nasıl geçirir?

Öncelikle mümkün olduğunca ailemle bir arada olmaya özen gösteririm. Mesleki ve siyasi araştırmalar yapıp, her görüşten kitap okumayı ilke edindim. Tarihe mal olmuş siyasileri incelemek, müzik dinlemek ve sinema vazgeçilmezlerimdir.

Gurur duyuyorum

– Nusret Bey, vekil eşi olmak nasıl bir şey?

Siyasete atıldığı ilk günden beri destek olmaya çalıştım. Eleştirilerime ve düşüncelerime önem verir. Kendisiyle gurur duyuyorum.