CHP yönetimine çağrı: Kurultay zamanlaması yanlış

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 23. Dönem Adana Milletvekili, ekonomist Hulusi Güvel, CHP'de yaklaşan olağan kurultay ile Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üye adaylıkları, iç ve dış politikanın yanı sıra ekonomideki olumsuz tabloyu değerlendirdi.

26-27 Temmuz 2020 tarihlerinde CHP'nin 37. Olağan Kurultayı’nın Ankara Bilkent Otel'de gerçekleştireceğini belirten Güvel, kurultayın Türkiye'ye ve CHP'ye hayırlı olmasını diledi.

“KURULTAY COŞKUSU YOK!”

Kurultayın zamanlamasını yanlış bulan Güvel, “Zira CHP'nin kurultayları heyecanlı, bayram havasında geçer. Tüm yurttaşlarımız kurultayımızı ilgiyle takip eder. Verilen mesajların gerek ülkemiz gerekse partimiz yararına neleri kapsadığı dikkatle izlenir. Ancak seyircisiz, partilisiz, sadece delegelerin katılabileceği bir kurultayın partimize hiç yakışmadığını düşünüyorum” dedi.

“Parti yöneticilerinin kimden, neyi kaçırdığını anlamıyorum” diyen Güvel, “Gayet tabiî ki 2021 yılının Ocak ya da Şubat ayında bu kurultayı coşkuyla ve heyecanla gerçekleştirebilirdik” diye konuştu.

“TÜRKİYE, SORUNLARIN ALTINDA EZİLİYOR!”

Türkiye'nin sorunlarının her geçen gün artarak devam ettiğini, parlamenter sistemin yok edilmesiyle rejimin tehlikeye girdiğini kaydeden CHP'li Güvel, şunları söyledi:

* Laiklik ilkesi ortadan kaldırıldı. Dış politika çöktü. Atatürk'ün ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ ilkesi yok edildi. Ülkemizin milli eğitim politikası yok.

* Her gelen bakan yeni ancak her defasında fiyaskoyla sonuçlanan eğitim sistemsizliğini dayatıyor. Bakıyoruz 18 yılda 17 kez eğitim sistemimiz değişmiş.

* Milli Eğitim Bakanlarının da her dönem değiştirildiğine tanık oluyoruz. Dolayısıyla sürdürülebilir ve başarılı bir eğitim sistemini ne yazık ki oturtamadık.

* Tarım ülkesiyiz ancak tarımsal üretim ve tarımsal makinelerin, bitki koruma ürünlerinin neredeyse tamamını ithal eder durumdayız. Çiftçi toprağını ekemez duruma getirildi.

“ADANA, PM VE MYK'DA TEMSİL EDİLMELİ!”

Türkiye ekonominin her alanda can çekiştiğini dile getiren Güvel, “İş yerleri, fabrikalar bir bir kapanıyor. Adana'da son 10 yılda 55 büyük fabrika kapanmış durumda. İş adamları intihar etmeye kadar gitti. * Gençler işsiz ve her geçen gün işsiz genç sayısı artıyor. Eğitimli bireyler yurt dışına kaçıyor” dedi

Erki elinde bulunduranların bu olumsuz şartlar altında ciddi politikalar ve çözüm önerileri üretip halka anlatmak yerine kendi koltuklarını korumak için adeta ‘kapkaç' kurultay düzenleme telaşına düştüğünü ifade eden Güvel, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Her şeye rağmen 37. Olağan Kurultayımızın hayırlı olmasını diliyorum. Bu kurultayda uzun yıllar temsil edilmeyen Adana'nın bir veya birkaç arkadaşımızla temsil edilmesi gerektiğine inanıyorum. Gerek Partisi Meclisi (PM), gerekse Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) Adanamızın temsil edilmesini bekliyorum.

* Sayın Genel Başkanın Cumhuriyetçi söylemlerine,”Yeni devletçilik: Güçlü sosyal devlet” anlayışına yürekten katılıyorum.

* Kaleme aldığı son yazı doğru tespitleri içeriyor ancak kamuoyuyla paylaşılmadan, parti içinde tartışılmadan, herhangi bir sonuca varılmadan düzenlenecek kurultayın coşku ve heyecandan uzak olması hem bizi hem de partililerimizi üzüyor.”