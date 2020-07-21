CHP’de kurultay heyecanı… Kılıçdaroğlu’nun karşısına iki ismin çıkması bekleniyor

CHP’de şubat ayında yapılması planlanan ancak corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen büyük kurultay bu hafta sonu Ankara’da gerçekleşecek.

CHP’nin kurultayı pandemi nedeniyle bir ilkler kurultayı da olacak. Kurultay, corona virüsü salgını nedeniyle CHP tarihinde ilk kez kapalı bir mekanda değil, yarı açık Bilkent Odeon Gösteri ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Delegeler, parti yönetimi, parti tarafından kurultayın düzenlenmesinde görevlendirilenler ve gazeteciler dışında kimse kültür merkezine alınmayacak. Odeon dışına kurulacak dev ekranlarla, isteyenlerin kurultayı canlı olarak izlemesine imkan sağlanacak. Genel Merkez yetkilileri, oturma düzeninden, giriş çıkışlara kadar pandemiye ilişkin tüm önlemlerin alındığını ifade etti.

SLOGAN: İKTİDAR KURULTAYI

CHP, kurultayın 2023’teki cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri öncesindeki parti yönetimini belirleyecek olması nedeniyle, sloganını ‘iktidar kurultayı’ olarak belirledi.

KILIÇDAROĞLU’NUN RAKİPLERİ

Kurultayın ilk gününde Genel Başkanlık için seçim yapılacak. Mevcut CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına şu ana kadar sadece eski milletvekili Aytuğ Atıcı aday olarak çıkacağını açıkladı.

ATICI, YÜZDE 5’E ULAŞABİLECEK Mİ?

Ancak parti tüzüğü gereği genel başkanlık adaylığı için toplam delegenin yüzde 5’inin imza vermesi gerekiyor. Aytuğ Atıcı’nın bu imzaları toplayarak resmen aday olup olamayacağı kurultay günü belli olacak.

CİHANER YARIN AÇIKLAYABİLİR

Atıcı’nın dışında yine eski milletvekillerinden, halen CHP PM üyesi olan İlhan Cihaner’in de aday olabileceği kulislerde konuşuluyor. Cihaner’in CHP içinde kendisine “Gelecek İçin Biz” diyen grubun adayı olacağı ifade edilirken, adaylığını yarın resmen açıklaması bekleniyor.

MUHARREM İNCE’NİN GÖZÜ 2023 SEÇİMLERİNDE

Daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı iki kez aday olan ve kaybeden Muharrem İnce’nin ise bu kurultayda aday olmayacağı kulislerde konuşuluyor. İnce’nin 2023 seçimlerinde yine CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmak istediği, bu çerçevede kurultayda Kılıçdaroğlu’yla yarışa girip, yenilgi riskini almak istemediği belirtiliyor.

ASIL YARIŞ PARTİ MECLİSİ'NDE

Kurultayın ilk gününde yapılacak Genel Başkanlık seçiminde altıncı kez bu göreve aday olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesine ise kesin gözüyle bakılıyor. Bu çerçevede kurultayda asıl yarışın ise Parti Meclisi listelerinde yaşanması bekleniyor.

CHP Kurultayı'nda PM seçimleri çarşaf listeyle yapılacak. CHP tüzüğünde yapılan son değişiklikle, PM adayı olmak isteyenlerin en az 10 delegenin imzasını alması gerekiyor. Yeni koyulan bu kurala rağmen yine PM'yi oluşturan 52 kişi ile 8 kişilik Bilim Kurulu için yüzlerce aday çıkması bekleniyor. CHP’nin çarşaf listeyle yaptığı PM seçimlerinde bugüne kadar aday sayısı hiç 500’ün altına düşmedi.

KILIÇDAROĞLU’NUN ANAHTAR LİSTESİ NASIL OLACAK?

Çarşaf liste üzerinden yapılan seçimlerde bugüne kadar hem genel başkan, hem de muhalifler seçim günü PM sayısı kadar anahtar listeler yayınladılar. Ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 52 kişilik PM listesi için bugüne kadar hep 104 kişilik geniş bir anahtar liste yayınlayıp, delegeye bu liste içinden seçme şansı tanımıştı.

Hafta sonu yapılacak kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nun yine 104 kişilik geniş anahtar liste mi, yoksa 52 kişilik ve delege tarafından maymuncuk olarak nitelendirilen liste mi yayınlayacağı ise bilinmiyor.

MUHALİFLERİN LİSTEYİ DELME STRATEJİSİ

CHP’deki farklı muhalif grupların ise Kılıçdaroğlu tarafından hazırlanacak anahtar/maymuncuk listeyi delebilmek ve PM’ye kendi adaylarını sokabilmek için ortak liste arayışında oldukları, bu konuda özellikle Muharrem İnce grubu ile İlhan Cihaner’in liderliğini yaptığı “Gelecek İçin Biz” grubu arasında temasların sürdüğü kulislere yansımış durumda.