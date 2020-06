CHP’den 3. yıl dönümünde ‘Adalet Yürüyüşü’ açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Tarihi Adalet Yürüyüşü'nün 3’üncü yıl dönümünde yazılı bir açıklama yaptı.

“HİÇBİR GÜÇ, ADALET YÜRÜYÜŞÜ'NÜN ÖNEMİNİ YOK ETMEYE YETMEDİ”

Adalet yürüyüşünün aydınlık geleceğe umut olmayı sürdürdüğünü Ağbaba, şu ifadeleri kullandı;

*Saray rejiminin kullandığı hiçbir güç, Adalet Yürüyüşü'nün anlam ve önemini yok etmeye yetmedi; bundan sonra da yetmeyecek.

*Adalet Yürüyüşü'ne katılan ve destek veren tüm kesimler, birlikte yürümeyi, haksızlığa karşı omuz omuza mücadele vermeyi, dayanışmayı ve paylaşmayı öğrendiler.

*Her siyasi görüşten, her mezhepten, her etnik kimlikten insanlar yan yana geldiler; bir arada olmanın zarar değil yarar sağladığını deneyimlediler.

“DÜNYANIN EN UZUN SÜREN”

“Adalet Yürüyüşü dünyanın en uzun süren, barışçıl eylemlerinden biriydi” diyen CHP'li Ağbaba, “Türkiye'de de şimdiye dek örneği yok. Demokrasinin gelişmesinde, sesi çıkmayanlara ses olan bir eylemdi. Hükümetin her türlü baskısına, OHAL dönemindeki uygulamalarına rağmen barış içinde gerçekleşen eşsiz bir yürüyüştü. Adalet yürüyüşü bir siyasi partinin yürüyüşünün de ötesinde 16 Nisan referandumundan sonra ilk kez sandıkta bir araya gelen insanların sokakta adalet araması, birlikte bir kez daha ortak paydada buluşmasının adıdır” diye belirtti.

“ADALET YÜRÜYÜŞÜ TARİHİ BİR UYANIŞIN MİLADI”

Adalet yürüyüşünün sessiz ve barış dolu bir çığlık olduğunun altını çizen Ağbaba, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Adalete, eşitliğe, özgürlüğe, demokrasiye, liyakata ve aydınlık bir Türkiye'ye duyulan özlemle oluşan bu çığlık, 3. yılında da demokratik kesimlerin ihtiyaç duyduğu mücadeleye önemli bir motivasyon sağlamaya devam ediyor.

*Cumhuriyet Halk Partisi'nin halkçı ve birleştirici gücünün ispatı ve tarihi bir uyanışın miladı olan Adalet Yürüyüşü'nün mirası olan ilkeleri her fırsatta ve en güçlü şekilde savunmaya devam edeceğiz.

*Karalama kampanyalarına, türlü kumpaslara, kutuplaştırıcı siyaset diline, tehditler ve nefret söylemleriyle oluşturulan korku iklimine karşı, tüm demokratik kesimlerle birlikte, otoriter, anti-demokratik ve adaletsiz yönetim anlayışını ilk seçimde sandığa gömeceğimize dair duyduğumuz sonsuz inançla, umutsuzluğu değil umudu büyüterek, ayrılarak değil birleşerek büyüyeceğimizin bilinciyle Adalet Yürüyüşü'nün açtığı yolda devam eden maratonumuz ilk seçimde başarıyla sonuçlanacaktır.

*Bu başarı, tüm Türkiye'de benzersiz bir rahatlama yaratacak ve Türkiye, bir Anka kuşu edasıyla küllerinden yeniden ve eskisinden daha da güçlü biçimde doğacaktır.