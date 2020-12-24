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CHP’den Konya İl Başkanı Barış Bektaş kararı: Görevinin başında

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, bir kadına taciz iddiasıyla gündeme gelen ve hakkında soruşturma başlatılan Konya İl Başkanı Barış Bektaş hakkındaki kararı açıkladı. Salıcı, “CHP olarak gördük ki ortada iddia edildiği gibi bir durum söz konusu değil. İl başkanımız görevinin başında” dedi.

Müslüm EVCİ
Güncellenme: 13:07, 24/12/2020
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CHP’den Konya İl Başkanı Barış Bektaş kararı: Görevinin başında

CHP Genel Merkezi’nin taciz iddiası ile hakkında soruşturma başlattığı CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş’ın Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmemesine karar verildi.

CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş

“GÖREVİNİN BAŞINDA”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı,konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Olayın mağduru olduğu iddia edilen kişiyle, olay anında yanında bulunan arkadaşıyla ve olayın bütün taraflarıyla, kendilerinin bilgisi ve onayıyla ses kayıtlarını alarak ve yapılan görüşmeyi tutanak altına alarak bir çalışma gerçekleştirdiler ve raporlarını ortaya koydular. CHP olarak gördük ki ortada iddia edildiği gibi bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla il başkanımızla ilgili herhangi bir disiplin soruşturmasına ihtiyaç olmadığı kanaati oluştu. İl başkanımız görevinin başında”

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