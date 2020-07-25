CHP’den rap şarkılı kurultay

CHP 37. Olağan Kurultayı, Ankara Bilkent Odeon'da gerçekleşecek. Seyircisiz yapılacak olan kurultayda, Kemal Kılıçdaroğlu 6. kez genel başkanlığa aday olacak. Aytuğ Atıcı, İlhan Cihaner ve Prof. Dr. Tolga Yarman da genel başkanlık için adaylığını açıkladı. CHP tüzüğüne göre adaylık için 68 delegenin imzasının alınması gerekiyor.

2.YÜZYIL MESAJI

CHP'nin “İktidar Kurultayı” adıyla düzenlediği kurultayda salona “Hedef İktidar” pankartı asılacak. Kurultay şarkılarında da iktidar ve adalet vurgusu olacak. Kılıçdaroğlu konuşması için kürsüye çıkarken söz ve müziği Ali Altay'a ait “İktidarın yolu Kılıçdaroğlu” şarkısı çalınacak.

Kurultay için ayrıca bir de rap şarkısı hazırlandı. Kurultayın divan başkanlığını Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun yönetmesi bekleniyor. 9 Eylül 1923'te kurulan CHP, 2023 yılında 100. yılını kutlayacak. CHP'de Kılıçdaroğlu'nun konuşması ve kongre sonunda çıkacak bildiri için “partinin 2'nci yüzyılına yön çizecek politik, felsefi bir tutum ortaya konulacak” değerlendirmesi yapılıyor.

PANDEMİ ÖNLEMLERİ

CHP kurultayında 1356 delege oy kullanacak. Sandıklar, pandemi nedeniyle Odeon'un bahçesinde kurulan dev çadırlar içinde yer alacak. Kurultayda oy verme işlemi 44 sandık ve 132 kabinde gerçekleştirilecek. Her sandığa 31, her kabin de 10 kişi olacak şekilde düzenleme yapıldı.