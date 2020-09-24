CHP’den televizyon, bilgisayar ve tabletlerde KDV sıfırlansın teklifi

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, TBMM'ne verdiği Kanun Teklifi ile pandemi süresince uzaktan eğitim araçları olan televizyon, bilgisayar ve tabletlerden KDV alınmamasını gündeme getirdi.

“ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 50’Sİ EBA’YA GİREMEDİ”

16 Mart 2020 tarihinde kapatılan okulların yüz yüze eğitime başlayamadıklarını hatırlatan CHP'li Karabıyık, “23 Mart sonrası eğitim faaliyetleri uzaktan yapılmaya başlanmıştır. Bu tarihten itibaren, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için yüz yüze eğitimin yerine Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden TRT-EBA TV ile dersler verilmeye başlanmıştır. Uzaktan eğitim öğrenciler arasında eğitim olanaklarına erişim açısından derin uçurumlar oluşmasına neden olmuştur. Öğrencilerin yüzde 50'si bu süreçte EBA'ya giriş dahi yapmamıştır. Bu öğrencilerin öğrenmelerini nasıl sürdürdüğü, EBA TV'ye erişimlerinin olup olmadığı, EBA TV üzerinden sunulan içeriklerin farklı sınıf seviyelerinde öğrenmeyi ne ölçüde destekleyebildiği, öğrenciler tarafından ne ölçüde izlendiği, ebeveynlerin çocuklarına ne ölçüde öğrenme desteği sağlayabildiği bilinmemektedir. Bu durumun telafisi yapılmaz ise hem okullaşma hem de öğrenme olumsuz etkilenecektir” uyarısında bulundu.

“TABLET, MASAÜSTÜ,DİZÜSTÜ BİLGİSAYARDAN KDV ALINMASIN”

Yüksekokul ve üniversitelerde ise bu sürecin üniversitelerin inisiyatifi ile uzaktan eğitimle, çevrimiçi programlar ile yürütüldüğünü vurgulayan Lale Karabıyık, “Bu nedenle, eğitimin her kademesindeki öğrenciler için masaüstü / dizüstü bilgisayar ya da tablet sahibi olmak bir zorunluluk haline gelmiştir. Ailelerinin gelir düzeyi nedeniyle evinde uzaktan eğitime erişebileceği hiçbir araç olmayan çocukların uzaktan eğitimden mahrum kalmaması için bu ürünlerden pandemi süresince KDV alınmaması gerekmektedir. Böylece ailelerin çocuklarının eğitim ihtiyacını karşılamasında bir engel olan yüksek vergiler kalkacak, uzaktan eğitimin zorunlu araçlarına erişim kolaylaşacaktır. Vatandaşların eğitime erişim hakkı için uzaktan eğitim aracı olan söz konusu teknolojik cihazlardan KDV alınmaması, öğrenciler arasında var olan makasın açılmasına ve eğitimde eşitsizliklerin artmasına engel olacaktır” dedi.

Karabıyık, 30.06.2021 tarihine kadar yapılacak televizyon, masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar ve tablet teslimlerinde katma değer vergisi alınmamasını teklif etti.