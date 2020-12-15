CHP’li Arı: Bakanlık tarafından yapılan projenin parası belediyeden kesildi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Menderes Türel döneminde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından“EXPO 2016 Antalya” nedeniyle yapılan Antalya İkinci Etap (Meydan-Havaalanı-Expo 2016 Alanı Hattı) Raylı Sistemin parasını belediyenin bütçesinden kesilmesi tepki tepkilere neden oldu.

Konunun Antalya için gerçekten önemli ve siyaset üstü bir konu olduğunu belirten CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı şunları söyledi:

* Antalya Büyükşehir Belediyesinin ödemek zorunda kalacağı para Antalya’mızın ihtiyacı olan hizmetin eksik yapılması demektir. Antalya’mızın, çocuklarımızın geleceğinin bu anlamda ipotek altına alınması demek olacaktır. Bu nedenle konu siyasi ön yargılardan arındırılmış olarak, parti ayrımı yapmadan bütün partilerin ki başta iktidar partisi AKP olmak üzere bütün partilerin ve yine tüm kent dinamiklerinin sahip çıkmasıyla çözülebilecektir.

“BELEDİYE ÖNEMLİ BİR YÜKÜMLÜLÜK ALTINA SOKULMUŞTUR”

İkinci Etap Raylı sistemi hattının, EXPO 2016 nedeniyle yapıldığının altını çizen Arı şu ifadeleri kullandı:

* EXPO, Olimpiyatlar ve Dünya Kupası ardından en büyük organizasyon olarak kabul edilir ve 160 yıllık Expo tarihinde ilk kez Türkiye de düzenlendi.Bu kapsamda; 15 Şubat 2015 tarih ve 7272 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın ‘Projenin Üstlenilmesi' başlıklı 6'ncı maddesinin 3'üncü fıkrasının “c” bendi gereğince Antalya Büyükşehir Belediyesine ait Meydan-Havaalanı-Expo Raylı Sistem Hattının Ulaştırma Bakanlığınca devralınarak yapılmasına, projeden sağlanan gelirden alınacak yüzde 15 pay suretiyle de geri ödemesinin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

* Bu şartlarda Raylı sistem 2016 yılında yapılmıştır. Proje ihale bedeli 260 milyon TL'dir. İş tamamlandıktan sonra da projenin devri aşamasında belirtilen ödeme şartı kapsamında, örneğin 2019 yılında elde edilen hasılat üzerinden yüzde 15'e denk gelecek şekilde Şubat ayında 35 bin TL, Mart ayında 37 bin TL, Nisan ayında ise 42 bin TL gibi rakamlar Hazineye geri ödenmiştir. Ancak 01.05.2019 tarih ve 1014 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile ‘Proje maliyet bedelinin geri alınması ilgili belediyenin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan yüzde 5 oranında kesinti yapılmak suretiyle geri ödenmesine karar verilmiştir.



“BELEDİYE ÖNEMLİ BİR YÜKÜMLÜLÜK ALTINA SOKULMUŞTUR”

Karar üzerine Ulaştırma Bakanlığı Antalya Büyükşehir Belediyesinden, 145 TL milyon maliyet farkı da çıkartarak kalan miktar olarak 379 milyon TL talep ettiğini aktaran Arı sözlerini şöyle sürdürdü:

* Bu yeni durumda Antalya Büyükşehir Belediyesi Bütçesinden her ay ortalama 4 milyon TL üzerinde bir para ile yıllık ortalama 50 milyon TL'lik bir para kesilmektedir. Yani biranda şartlar olağanüstü değiştirilmiştir. Belediye önemli bir yükümlülük altına sokulmuştur. Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakanlığının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki 2021 Yılı Bütçe sunum kitapçığında 19,1 km'lik hattın Bakanlık tarafından yapıldığına yer vermiş ve sözlü olarak da hem komisyonda hem de daha geçtiğimiz gün TBMM Genel Kurul konuşmasında ifade etmiştir.

* Bunun parasının Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden istenilmemesi gerekir. İstenilecek ise de bu taktirde yapım aşamasındaki kanuni şartlara göre istenilmelidir. Burada bir haksız uygulama karşımıza çıkmaktadır. Antalya Büyükşehir Belediyesi çok büyük bir borcu kısa zamanda ödeme yükümlülüğü altına sokulmaktadır. Bu durum, Belediyenin tüm hizmetlerini aksatacaktır. Antalya halkının beklediği, ihtiyacı olan hizmetler yapılamayacaktır.

* Belediyenin şehre hizmetine, kırsalına hizmetine, yoluna, içme ve sulama suyuna harcayacağı ödenekler bu şekilde kaynaktan kesilmektedir. Bu şekilde bir uygulama Antalya halkının, çocuklarımızın geleceğinin ipotek altına alınması demektir. Hizmetlerin yapılamaması demektir.

“EXPO OLMASAYDI YAPILMAYACAK”

Konu bir Antalya meselesi olup siyasetin üstünde bir konu olduğunu dile getiren Arı şöyle dedi:

* Bu nedenle bu soruna herkesin sahip çıkması ve Antalya adına bu uygulamadan vazgeçilmesini istemesi gerekir. EXPO olmasaydı yapılmayacak olan bu hattın ödemesinin bu şekilde yapılmasından vazgeçilmesini Sayın Cumhurbaşkanından Antalya adına talep ediyoruz. Ayrıca Antalya'nın iki Bakanının bu konuya sahip çıkmasını bekliyoruz.

* Yine AKP İl Başkanına, Milletvekillerine de buradan seslenerek bu konunun çözülmesi için gayret göstermeleri gerektiğini hatırlatıyoruz. Aksi halde Antalya'nın bu haksız uygulamadan kaynaklı tüm zararının sorumluluğu siyaseten AKP'nin olacaktır. Antalya'nın tüm kent dinamiklerini, sivil toplum örgütlerini, Antalya'mızın tüm partilerini bu mücadelede hep birlikte tavır koymaya davet ediyorum”.

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