CHP’li başkana Cumhur İttifakı engeli: Borçlanma yetkisi üçüncü kez reddedildi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in Seçer, mecliste daha önce sert tartışmalara neden olan ve Cumhur İttifakı'nın oy çoklukları ile reddedilen 250 milyonluk borçlanma yetkisi, Mersin Barosu ile yapılacak kadın ve çocuk istismarına yönelik işbirliği protokolü ve Mahalli İdareler İşverenleri Sendikası (MİS) üyeliğinden ayrılma teklifleri, ilgili kanun gereğince yeniden görüşmek üzere olağanüstü toplantıda gündeme getirdi.

“MECLİSİN HUKUKA AYKIRI KARAR ALMASINI İSTEMİYORUZ”

Açılış ve yoklamanın ardından gündeme geçmeden önce söz alan Başkan Seçer, 11 Aralık’taki meclis toplantısında idarenin bazı tekliflerinin reddedildiğini ifade ederek şöyle konuştu:

* Meclisi olağanüstü toplantıya çağırmamın nedeni bu maddeleri yeniden meclise iade ettim. Bu amir hükümden yola çıkarak 3 maddeyi yeniden gündeme getirdim.

* Hem baro ile işbirliği hem MİS ve hem 250 milyon TL borçlanma yetki verilme talebinin reddedilmesinin hukuka aykırı olduğunu düşünüyorum.

* Hele borçlanma talebinin reddedilmesinin siyasi olduğunu düşünüyorum. Meclisin hukuka aykırı karar almasını istemiyoruz. Bunun için ısrar ediyoruz.

BAROYA YENİDEN RET

Başkan Seçer’in açılış konuşmasının ardından ilk olarak gündeme geçen mecliste reddedilen Mersin Barosu ile yapılacak kadın ve çocuk istismarına yönelik işbirliği protokolü teklifi görüşüldü. Söz alan CHP’li meclis üyeleri kararın geçmesi gerektiğini ifade ederek ‘hayır’ diyecek üyelerin ret gerekçesini açıklamasını istedi.

“SORUN BARO BAŞKANININ MARJİNAL TUTUM İÇİNDE OLMASI”

Toroslar Belediye Başkanı MHP'li Atsız Afşın Yılmaz ise konunun hassas olduğuna vurgu yaparak şöyle dedi:

* Kadın ve çocuk son zamanlarda hiç bir zaman bu kadar siyasete alet edilmemişti. Burada meselenin kadın ve çocuk olmadığı çok açık.

* O günden bugüne bir baro başkanı ve büyükşehir belediye başkanı değişti. Biz belediye olarak baro üyesi arkadaşlardan destek alıyoruz.

* Sorun hakim kanaat baro başkanın marjnal ve baroyu siyasallaştıran tutum içinde olması. Cumhur ittifakı bu nedenle soğuk.

“KADIN VE ÇOCUĞU SİYASETE ALET ETMEYİZ”

Başkan Seçer ise Yılmaz’a şöyle yanıt verdi:

* Bizim meclise getirdiğimiz konularda kişiler değil kurumlar esastır. Sayın başkanın görüşü baro başkanı siyaset yapıyor diyor.

* Biz kadın ve çocuğu siyasete alet etmeyiz. Biz daha önce yapılan bir protokolü devam etmek için Şubat ayından beri mücadele ediyoruz.

CHP’li meclis üyesi Ali Dinsever ise “Burada olmayan bir kişi için kendisi de avukat olan bir başkanın marjinal benzetmesi bizi kırdı” ifadesini kullandı.

Müzakerelerin ardından teklif oylamaya sunuldu. Başkan Seçer daha önce teklife ret oyu veren Cumhur İttifakı üyelerinin kararlarında ısrar edip etmediklerini oylattı. Israr edenlerin sayısı 43 çıktı. Israr sayısının salt çoğunluğun üzerinde olması nedeniyle teklif yeniden reddedildi.

MİS ÜYELİĞİNDEN AYRILMA TEKLİFİ DE REDDEDİLDİ

Gündemin ikinci madde olarak ise geçen haftaki mecliste reddedilen Mahalli İdareler İşverenleri Sendikası (MİS) üyeliğinden ayrılma teklifi görüşüldü.

Madde ile ilgili konuşan Başkan Seçer, şu bilgileri verdi:

* MİS’e 2014’te üye olunmuş. Yılda 300 bin TL aidatı olan bir üyeliğimiz var. Buradan hizmet almıyoruz.

* 1 milyon 200 bin TL tahakkuk eden aidat var. Kamu zararına neden oluyor. Daha önceki meclis toplantılarında reddedildi. Geçen hafta tarafından meclise resen getirildi.

* Yönetim kurulu üyeleri MHP’li belediye ve bürokratlarından oluşan bir sendikadır. Bu dayatmayı siyasi olarak etik bulmuyorum.

“SENDİKADAN DESTEK ALSAYDINIZ MAĞDURİYET YAŞANMAZDI”

Sendikanın yönetim kurulunda da bulunan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu şöyle dedi:

* Sendikadan destek almayacağınızı söylüyorsunuz. Destek almış olsa idiniz çalışanlar mağduriyet yaşamazdı. Binin üzerinde belediye çalışanın iş akdi feshedildi.

* 45 milyonluk bir mağduriyet var. İşçilerin mağduriyetleri var. Buraya vereceğiniz 200-250 milyon lira size kat kat geri dönerdi. Bu sendikaya aidat ödemiş olsa idiniz mağduriyetler yaşanmazdı.

* Sendikanın MHP ile bir illiyet bağı yoktur. İlliyet bağı olsa bile kanunen suç değildir. Bu sendikadan faydalanılsa idi çok daha karlı olunacaktı.

“KATKI SAĞLAMAYAN ÇOK SAYIDA İNSAN BELEDİYEYE ALINMIŞTIR”

Başkan Seçer Tollu'ya, “Mükerrem Tollu sendikanın yönetim kurulu üyesi. O sendikayı savunurken tehlikeli bir yola girdi. İşçi çıkarmaları gündeme getirdi. Siyasetin gerçeği belediye başkanları bürokratlarını kendi belirler. Bunu kimse karışamaz. Bankamatik çalışanı her dönem olmuştur. Katkı sağlamayan çok sayıda insan belediyeye alınmıştır” diye yanıt verdi.

Müzakerelerin ardından Başkan Seçer bu madde için de daha önce ret oyu veren Cumhur İttifakı üyelerinin kararlarında ısrar edip etmediklerini oylattı. Israr edenlerin sayısı 43’e çıktı. Israr sayısının salt çoğunluğun üzerinde olması nedeniyle teklif yeniden reddedildi.

BORÇLANMA TALEBİ YENİDEN MECLİS’TE

Olağanüstü toplanan meclisin son gündemi ise Başkan Seçer’in bütçe denkliği için İller Bankası veya ticari bankalardan kullanmak istediği 250 milyonluk borçlanma talebi oldu.

Teklif ile ilgili söz alan Seçer şöyle konuştu:

* Mayıs ayında borçlanma teklifini getirmiştik. Temmuz ayında reddedildi. Aralık ayında yeniden getirdik. Borçlanma istememin sebebi harcama kalemleri dışında bir borçlanma talebi değil. Bütçe denkliği için koyduğumuz bir borçlanma tutarı. Bunun 175 milyon TL’sini kullanacağım. Geçen hafta komisyonunu gerekçeli raporu boştu. Daha önce gruplarda konuşuldu. Meramımı anlatmaya çalıştım.

“KARARIN SİYASİ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜĞÜM İÇİN YENİDEN MECLİSE GETİRDİM”

Borçlanma alamamasına rağmen en ucuz ihaleleri yapmaya çalıştıklarını aktaran Seçer şöyle devam etti:

* Ben iyi niyetle yaklaştım. Borçlanma alamamama rağmen en ucuz ihaleleri yapmaya çalışıyoruz. Sizin ikna olmayacağını ismim gibi biliyorum. İyi çalışmışsınız. Tam kadro gelmişsiniz. İnşallah yetki verecek oturumlarda da tam gelirsiniz.

* Ben nereye ne yapacağımızı söyledim. Anlattığımızın doğru olduğunu biliyorsunuz ama amaç farklı. Belediyenin hizmetlerinin aksayacağını düşündüğüm ve kararın siyasi olduğu düşündüğüm için yeniden meclise getirdim.

Söz alan CHP’li meclis üyeleri borçlanma teklifinin geçmesini talep ederken Cumhur İttifakı üyeleri söz almadı.

BORÇLANMA TALEBİ 3’ÜNCÜ KEZ REDDEDİLDİ

Meclis üyelerinin görüşlerini açıklamalarının ardından Başkan Seçer, bu madde için de daha önce ret oyu veren Cumhur ittifakı üyelerinin kararlarında ısrarlı olup olmadıklarını oylattı. Israr edenlerin sayısı 43’e çıktı. Israr sayısının salt çoğunluğun üzerinde olması daha önceki iki teklif gibi bu da yeniden reddedildi. Teklif daha önce de Temmuz ayı ile geçtiğimiz günlerde de ret edilmişti.