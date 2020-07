CHP’li başkandan ‘hukuksuz yıkım’ tepkisi

Bilecik'te CHP'li belediye ile İl Özel İdaresi arasında belediyeye devredilen bir mesire yerindeki işletmenin yıkılıp yıkılmaması konusunda geçtiğimiz hafta yaşanan ve yargıya intikal ettiği belirtilen işletme geçtiğimiz gün sabah saatlerinde valiliğin talimatı ile İl Özel İdaresi tarafından yıkıldı. AKP'li belediye başkanı döneminde yapılan ve 8 yıldır kullanılan işletmenin CHP'li belediye döneminde ‘kaçak olduğu öne sürülerek' yıkılması tartışmalara yol açtı.

VALİNİN TALİMATI OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

İl Özel İdaresi tarafından 8 yıl önce AKP'li belediye döneminde Bilecik Belediyesi'ne devredilen Gölpark mesire yerindeki Değirmen Teras'ta yapılan tadilattan dolayı İl Özel İdare avukatları işletmenin Orman Müdürlüğü'ne ait olduğunu öne sürerek yanında getirdikleri kepçe ve kamyonlarla işletmeyi 20 Haziran tarihinde yıkmak istemişlerdi. Valinin talimatı ile yıkıma geldikleri öne sürülen İl Özel İdare avukatları ile belediye avukatları arasında uzun süren tartışmalar ve gergin dakikalar yaşanmıştı. Yaşanan gerginliklerin ardından kurum avukatları olayın yargıya intikal ettiğini belirterek olay yerinden ayrılmışlardı.

YIKIM KARARINI BELEDİYE UYGULAR

CHP'li Bilecik Belediyesi'nin avukatları, böyle bir hakları olmadığını, belediye mücavir alanında İl Özel İdaresi'nin herhangi bir yıkım hakkı olmadığını ayrıca mahkemeden ‘yıkım kararı' çıksa dahi bunu belediyenin yapacağını söylemelerine rağmen geçtiğimiz gün sabah erken saatlerde işletmenin yıkımı İl Özel İdare tarafından gerçekleşmişti. Gölpark'ta Bilecik Belediyesi'ne tahsis edilen Değirmen Teras, İl Özel İdaresi tarafından yıkılırken, belediye zabıtaları ile jandarma güçleri arasında zaman zaman arbede yaşanmıştı.

BİZ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ ONLAR YIKMAYA!

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Pelitözü Gölpark'ta yer alan ve Yel Değirmeni Teras olarak bilinen tesisin, 29 Haziran 2020'de Bilecik İl Özel İdaresi tarafından haksız bir şekilde ve hukuki prosedürler beklenmeden yapılan yıkım çalışmasına ilişkin Pelitözü Gölpark'ta bir basın açıklaması yaptı.

Başkan Şahin, “Göreve geldiğimiz ilk günden beri, Bilecik Belediyesi'ni şeffaf belediyecilik anlayışı ile yöneteceğimizi söylüyorum. Bu anlayışın bir gereği olarak, halkımıza belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde yer alan bir yapının, Bilecik İl Özel İdaresi tarafından, hukuksuz bir biçimde yıkılması hakkında bilgi vermek istiyorum. Bildiğiniz gibi, Pelitözü Gölpark'ta yer alan ve Yel Değirmeni Teras olarak bilinen tesis, 29 Haziran 2020'de Bilecik İl Özel İdaresi tarafından haksız bir şekilde ve hukuki prosedürlerin üzerinden atlayarak yıkıldı. Pelitözü Gölpark'ta yer alan Yüzen Ada, Kayık, Yel Değirmeni ve Deniz Bisikleti ile beraberindeki diğer noktalar 27.11.2014 tarihinde İl Genel Meclisi kararıyla 27.01.2015 tarihinde İl Özel İdaresi ve Bilecik Belediyesi arasında imzalanan tahsis protokolü uyarınca Bilecik Belediyesi'ne devredildi. Böylece bu mekanlarda sözleşme, kiralama ve işletme gibi haklar kesin bir şekilde Bilecik Belediyesi'ne bırakılmıştı. Burasını ulusal bir park alanına çevirmek istiyoruz. Hem şehrimizi tanıtmış olacağız hem de vatandaşlarımızın daha çok nefes alacağı bir mekan haline getirmek istiyoruz. Bizler yapmaya onlar yıkmaya çalışıyor. Yani bir seçim mağlubiyetini hazmedememek ve bunu halktan çıkarmak hiç hoş değil. Ben bu anlamda Cumhur İttifakı seçilmişlerinin önce halka dönmesini ve birilerinin talimatları ile bir şeyler yapmamalarını öneriyorum. Çünkü bu Bilecik halkına yapılan düşmanca tavırları sergilerlerse bir gün o bürokratlar başka bir şehre giderlerse, bunlar mahallelerinde gittikleri kahveyi bile değiştirmek zorunda kalırlar” şeklinde konuştu.

HUKUKSUZ ŞEKİLDE YAPIYORLAR

Önemli olanın Bilecik için iyi işler yapmak olduğunu vurgulayan başkan Şahin, “Şimdi bu konuşmaları yapmak yerine Cumhur ittifakı seçilmişleri için söylüyorum. Bilecik İl Özel İdaresi kendi ellerinde olan örneğin Selöz gölünde bir şeyler yapmaya çalışsalar yani Bilecik için güzel bir çalışma yapsalar ve biz de onlara destek versek ve Bilecik her boyutuyla bir gömlek değiştirse fena mı olur. Niye biz bunlarla uğraşıyoruz. Bir de hukuksuz olarak yapıyorsunuz. Bu yasadışı işlemler çok da halktan karşılığını göreceğini sanmıyorum. Bilecik halkı, halka karşı çaba gösterenlere gereken cevabı her zaman her noktada verecektir. Yani sadece seçimde olmaz her süreçte gerekeni verecektir” dedi.

HUKUK ÖNÜNDE HESAP SORACAĞIZ

Başkan Şahin, yıkım günü İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant'ın yaptığı eylemi de eleştirerek, “Yıkım esnasında görevlerini yapan Bilecik Belediyesi personeline baskı yapıldı ve görüntü alan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü çalışanlarına bizzat İl Özel İdare Genel Sekreteri Halis Nalbant tarafından zor kullanıldı, kamera ile fotoğraf makinelerine el konuldu, içindeki veriler silindi. Biz bu haksız uygulamaların hesabını hukuk önünde soracak, gerekli girişim ve takibi yapacağız. Vatandaşlarımızı ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

BU YIKIM DEMOKRATİK İRADEYE KARŞIDIR

Yapılanın basit bir yıkım olmadığını belirten başkan Şahin şunları söyledi:

“Bu yıkım demokratik iradeye karşıdır. Bu yıkımla, seçimle gelen bir belediye yönetiminin iradesi gasp edilmeye çalışılmıştır. Bu yıkımla şehrimize hizmet üreten kurumlar karşı karşıya getirilmiş, memleketimize hizmet etmek için ayıracağımız dikkat, uzmanlık ve zamanımız boşa harcanmıştır. Bu yıkımı yapanlara soruyoruz: Şehrimizin enerjisini ve zamanını boşa harcamanın, seçimle gelen belediye iradesini yok sayarak yapılmış olanı yıkmanın Bilecik halkına ne faydası var? Biz hukuki süreci işleteceğiz. Hala hukuk tarafında yer alıyoruz. Hiçbir zaman hukukun karşısında olmayacağız ve hukuku devlete karşı korumak zorunda kaldığımız için kendimizi biraz mahcup hissediyoruz. Yani bunun aslında tam tersi olması gerekiyordu.”

‘DEVLET EŞİTTİR HÜKÜMET' DÜŞÜNCESİ YANLIŞTIR

Açıklamasında ‘Devlet eşittir hükümet' düşüncesinin yanlış olduğu ve devletin baki, hükümetlerin, bürokratların geçici olduğunun altını çizen Başkan Şahin, “Cumhur ittifakı seçilmişlerine sesleniyorum. Arkadaşlar, devlet eşittir hükümet değildir. Devlet baki olan devlettir. Hatta biliyorsunuz ki bizler bu devleti kuran liderin partisiyiz. Diğer ülke ve milletlerin de rehber olarak Atatürk'ü kendisine benimsemiş. Bu çerçevede devlet budur. Bunun dışında kalan hükümetler gelip geçicidir. Şehrimiz için düşünürsek, bu şehir için bir gram iyi bir çalışma yapan herkesin yanındayız. Var olanları yıkmak yerine hep birlikte daha güzelini yapmak için çalışmalıyız. Buranın Abant gibi bir yer olması ve tüm Türkiye tarafından tanınmasının kime zararı var. Bunun cevabını versinler. Kime zararı var” dedi.

BİZ İŞ YAPMAYA GELDİK

Başkan Şahin, “Biz iş yapmaya geldik. Hiçbir zaman halk ile hareket eden bir kişi kavgacı olmaz. Pazartesi günü bizden gizli mesaiden önce anormal bir savaş öncesi önlem alır gibi jandarmanın önlemiyle burası gizli kapaklı yıkıldı. Ben buna gülüyorum. Bir şehrin valisi, siz devleti temsil ediyorsunuz. Benim gözümde çok değerlisiniz. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti benim gözümde en üst değerdedir. Siz beni arasanız ‘sayın başkanım, tamam o gün geldik, yıkılamadı ama ben burayı yıkmak istiyorum' derse ben hiçbir şey yapmazdım. Jandarmaya falan da gerek yok. Gelsinler yıksınlar. Sonra mahkemede kim haklıysa ona göre sonucu alırdık, kavga etmeyiz. Ama böyle bir şey söylenmedi. Orada yatırım yapmış arkadaşlar var bu paraları kim ödeyecek, biliyor musunuz? Bu talimatları verenler değil. Bilecik halkı ödeyecek, İl Özel İdare'den çıkacak para” diye konuştu.

BENİM MÜCAVİR ALANIM İÇİNDE YIKIMI BEN YAPARIM

Yapılanın hukuk dışı olduğunu sözlerine ekleyen başkan Şahin, “Benim mücavir alanımda yıkım işlemi yapamazsınız. Bir örnek vereyim. Bilecik'in ortasında eski bir hamam var. Kimin o hamam? İl Özel İdaresi'nin. O hamamı benden habersiz İl Özel İdaresi yıkabilir mi? Yıkamaz. Buradaki bir yapının da bir farkı var mı? Yok. O yüzden bir mahkeme sonucu gelmedikçe kimse benim mücavir alanım içinde bir yıkım yapamaz. Bu direkt hukuk dışıdır. Bunu bana tanımlasınlar. Yanlışsam ben herkesten özür dileyeyim. Mahkemeden bile özür dileyeyim. Ama mümkün değil” şeklinde konuştu.

HUKUKSUZ BİR İŞLEMLE YIKILMIŞTIR

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, yıkımın yapıldığı Pelitözü Gölpark'taki alana ‘Bilecik Belediyesi mücavir alanı içindeki bu yapı, Bilecik İl Özel İdaresi tarafından mahkeme kararı olmaksızın, hukuksuz bir işlemle yıkılmıştır!' yazılı afiş astı.