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CHP’li belediyeden 800 vatandaşa biner lira yardım

Balıkesir'in CHP'li Burhaniye belediyesinin, salgın nedeniyle mağdur olan vatandaşlar için başlattığı yardım kampanyası sonucunda 800 vatandaşa biner liralık yardım yapıldı. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, kampanyaya destek veren vatandaşlara teşekkür ederek yardımların devam edeceği bilgisini verdi.

Mehmet ANDAÇ
13:22 -
Haberler Gündem
CHP’li belediyeden 800 vatandaşa biner lira yardım

Balıkesir’in CHP’li Burhaniye Belediyesi’nin corona virüsü salgını nedeniyle iş yerini kapatmak zorunda kalan esnaf ile işini kaybeden vatandaşlara destek olmak için 30 Martta başlattığı yardım kampanyası sonuçlandı. Toplanan yardım ile 800 kişinin banka hesabına biner lira yatırıldı.

“VATANDAŞIMIZIN MAĞDURİYETİNİ BİR NEBZE OLSUN GİDERMİŞ OLACAĞIZ”

Konuyla ilgili açıklama yapan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, yardım kampanyasına destek veren tüm vatandaşlara teşekkür ederek şunları söyledi:

* Tüm ülkede olduğu gibi Burhaniye ilçemizde de pandemiden dolayı mağdur olan küçük esnafımız, berberler, kuaförler, çay ocakları sahipleri, kahvehaneler, kafeler, güzellik salonları berberler, kuaförler, minibüsçüler, taksi şoförleri mağdur durumdaydı.

* Bu esnaflarımızın yanında çalışan vatandaşlarımız işsiz kalmıştı. Biz de Burhaniye Belediyesi olarak, bir nebze yardım olsun diye 30 Mart’ta bir yardım kampanyası başlatmıştık.

* Mağdur olan vatandaşlarımızın banka hesaplarına biner lira yatırmaya başladık. Devam edeceğiz. Bayramdan önce 800 civarı esnafımızın, vatandaşımızın mağduriyetini bir nebze olsun gidermiş olacağız.

Foto: Sözcü / Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler.

“KAMPANYA HERKESE ÖRNEK OLMALI”

“Ayrıca naktityardımının yanı sıra şu ana kadar mağdur olan vatandaşlarımıza 3 bin 500 adet destek paketi göndermiş bulunmaktayız” diyen Deveciler, kampanyanın herkese örnek olmasını dilediğini belirterek, katılan herkese teşekkür etti.

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