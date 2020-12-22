CHP’li Budak: Turizm istihdamında resmi veriler çelişkili

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yanıtlaması talebiyle soru önergesi veren CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, turizm sektöründeki istihdama yönelik devletin resmi verilerindeki çelişkiyi TBMM gündemine taşıdı.

“520 BİN KİŞİ GİBİ AZIMSANAMAYACAK BİR FARK”

Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri alanında istihdam edilen kişi sayısında TÜİK ve SGK rakamları arasında çok büyük farklar olduğuna dikkat çeken Budak, şunları söyledi; “TÜİK'e göre, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri alanında istihdam edilen çalışan sayısı 1 milyon 513 bin. Aynı dönem için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklanan verilere göre, konaklama sektöründe 320 bin, yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri sektöründe 683 bin olmak üzere toplamda 983 bin kişi istihdam ediliyor. Arada 520 bin kişi gibi azımsanamayacak bir fark var.

SGK verileri kısa çalışma ödeneğinden faydalanan veya ücretsiz izne çıkarılan çalışanları da içeriyor. Kaç işçinin fiilen çalıştığı belli değil. İktidar pandemiyi yönetemediği gibi, çelişkiye düşmek pahasına da olsa gerçekleri gizlemeye çalışıyor. Nasıl şeffaf açıklanmayan vaka verileri turizm sektörünün zararlarını artırdıysa, çelişkili veriler de özellikle istihdamda yaşanan kayıpların tespitini imkânsız hale getiriyor. Devletin açıkladığı hiçbir veriye güven kalmadı”

“MEVSİMLİK TURİZM ÇALIŞANLARINA 1167 LİRAYI BİLE ÇOK GÖRDÜLER”

Turizm sektörünün en kırılgan grubu olan mevsimlik turizm emekçileri olduğunu belirten Badak; “ için Defalarca çağrıda bulunmamıza rağmen yasal bir düzenleme yapılmadı. Sadece Kültür ve Turizm Bakanı otellere mevsimlik çalışanları işe geri alın, kısa çalışma ödeneği ya da nakdi ücret desteğinden faydalansınlar çağrısı yaptı.

Tüm dünya güvencesiz istihdam edilen çalışanları yardımların merkezine koyarken, bizde bu insanlar görmezden gelindi. Kurumları güçlü, ciddi bir devlette çalışanların hakları Bakan'ın sözleri ile değil, yasal düzenlemelerle güvence altına alınır. Yandaşlara milyarlarca lira kaynak aktarmayı sorun etmeyen iktidar, bu çalışanlara aylık Bin 167 lira yardımı bile layık görmedi”dedi.

Çetin Osman Budak'ın önergede yanıtlanmasını istediği sorular şunlar:

– Bakanlığınız tarafından açıklanan konaklama ve yiyecek ve içecek hizmetleri faaliyetlerinde çalışan kişi sayısı ile TÜİK tarafından açıklanan sayı arasındaki 520 bin kişilik farkın nedeni nedir?

– Pandemi nedeniyle yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri sektöründe de yeni düzenlemeler hayata geçmiş ve bu sektörde faaliyet gösteren işletmelerin çalışan sayısını azaltma yoluna gittiği haberleri de basına yansımıştır. Konaklama ve yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri alanında istihdam edilen 983 bin işiden kısa çalışma ödeneği ya da nakdi ücret desteğinden faydalanan kişi sayısı kaçtır?

– Konaklama ve yiyecek ve içecek hizmet faaliyetleri alanında mevsimlik çalışan ve sözleşmesi askıda olan personele yönelik herhangi bir yasal düzenleme yapılmış mıdır?

– Yapıldıysa hangi yöntemle yapılmıştır? 2019 yılında konaklama ve yiyecek ve içecek hizmet faaliyetleri alanında çalışan mevsimlik işçi sayısı kaçtır? Bu işçilerden kaçı pandemi döneminde işe geri çağırılmıştır?

– Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinden faydalanan mevsimlik çalışan sayısı kaçtır?”