CHP’li Dr. Sevilay Mara’dan corona iddiası: Afyonkarahisar’da günlük 300 pozitif vaka olduğunu duyduk

CHP Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Sevilay Mara, partisinin il başkanlık binası önünde düzenlediği basın toplantısında kentteki corona virüsü vaka sayılarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“GÜNLÜK 300 VAKA OLDUĞUNU DUYUYORUZ”

Normalleşme sürecinin başladığı 1 Haziran tarihinden itibaren corona virüsü vaka sayılarında ciddi bir yükseliş yaşandığını ileri süren Mara, şöyle konuştu;

* 1 Haziran'dan itibaren tatil yerlerine izin verilmesi, AVM'lerin açılması, düğün zamanı olması, şehirlerarası seyahat edilmesi, yurt dışından gurbetçilerin gelmesiyle vaka sayılarında ciddi bir artış oldu.

* Afyon'da da aynı şekilde vaka sayılarının arttığını biliyoruz. Aldığımız duyumlara göre günde 300 pozitif vaka olduğunu duyuyoruz.

* Ağustos ayında bu vaka sayısının günde 400'ü bulduğunu öğrendik. Son bir hafta içerisinde de 250 civarına düştüğünü duyduk.

* Günde 8-10 yoğun bakım hastasının yer bulma sıkıntısı nedeniyle çevre illere ve ilçelere yatak sorulduğu bilgilerine ulaşıyoruz.

“2 PANDEMİ HASTANESİNDE DE YOĞUN BAKIMLAR DOLU”

Kentteki 2 pandemi hastesinde de yoğun bakım ünitelerinin dolu olduğunu iddia eden Dr. Sevilay Mara şunları söyledi;

* En son 16 Eylül 2020 tarihinde Sağlık Bakanımızın il il yoğun bakım doluluk oranını açıklamış ve Afyonkarahisar'daki yoğun bakım ünitelerinin doluluk oranının yüzde 60 olduğunu söylemişti.

* Bu yüzde 60 oranını verirken özel hastaneleri dahil ederek mi söyledi onu bilemiyoruz ama biz birkaç haftadır ilimizdeki her 2 pandemi hastanesinin yoğun bakım ünitelerinin tamamen dolu olduğu bilgisine ulaşıyoruz.

* İki hafta önce Afyon Tabip Odası Başkanı'nın da yoğun bakım ünitelerinin doluluğu nedeniyle yeni yataklar hazırlanmaya çalışıldığına dair bir açıklaması olmuştu.

* Bu sadece Afyonkarahisar'da böyle değil, başka illerin de aynı şekilde çevre illerden yoğun bakım yatağı için arayışta olduğunu duyuyoruz.

“72 SAĞLIK ÇALIŞANI COVID-19'DAN HAYATINI KAYBETTİ”

Türk Tabipler Birliği'nden aldığı bilgiye göre 2 Eylül itibariyle vefat eden toplam sağlık çalışanı sayısının 72 olduğunu ifade eden Mara, “Coronadan hayatını kaybeden 72 sağlık çalışanımızdan 35’i hekim. Her ne kadar resmi olarak şu an şehit ünvanı verilmese de onlar bizim maneviyatımızda görev şehididir. CHP de mayıs ayında Covid19’dan vefat eden sağlık çalışanlarının görev şehidi kabul edilmesi için kanun teklifi verdi” dedi.