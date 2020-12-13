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CHP’li Şahin’den Tunus’a hibe tepkisi: Karnı aç olan ‘zekât’ vermez, bu halk düşmanlığıdır

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Türkiye’nin Tunus’a 5 milyon dolar hibe etmesine tepki gösterdi. Yazılı açıklama yapan Şahin, “Bu anlaşma ile iş yapamayıp batan esnafa, işsiz kalan işçiye, haciz üstüne haciz yiyen çiftçiye, sokaklarda çöp toplayıp karnını doyurmaya çalışan vatandaşlarımıza değil de başka ülkelere yardım yapılıyorlarsa bu apaçık halk düşmanlığıdır” dedi.

Can ÇAPAR
Güncellenme: 12:22, 13/12/2020
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CHP’li Şahin’den Tunus’a hibe tepkisi: Karnı aç olan ‘zekât’ vermez, bu halk düşmanlığıdır

Resmi Gazete'de Kuzey Kıbrıs, Tunus, Nijerya, Nijer ve Kongo'yla imzalanan uluslararası antlaşmalar yayımlandı. Anlaşmalara göre Tunus'a 5 milyon dolar hibe edilecek. Anlaşmaya CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin tepki gösterdi.

Yazılı açıklama yapan Şahin, “Beceriksiz dış politikalarıyla dünyada tek dostu Katar kalan AKP şimdi sağa sola yetim hakkı gönderip, durumu düzeltme telaşındalar. Beş tane maskeyi dağıtamayan siyasal iktidarın tercihi kendi milleti değil Tunuslular olmuştur. 83 milyonun hakkı olan paraları kimseye sormadan ne idüğü belirsiz yerlere peşkeş çeken tek adam rejimine halkımız sandıkta en güzel cevabı verecektir.” dedi.

“DEVLETTEN KAYMAK İHALE KAPAN, 4-5 MAAŞ BİRDEN ALAN KESİM HARİÇ HERKES KÖTÜ DURUMDA”

Şahin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Devletten kaymak ihale kapan, 4-5 maaş birden alan kesim hariç herkes kötü durumda. Asgari ücretli aç, yarı maaşla geçinmeye çalışıyor. İşçi, iş kazalarından mı yoksa Covid-19’dan mı ölsem diye seçim yapmak zorunda kalmış durumda. Sağlıkçılar her gün Covid-19 ile yüzleşip ölüyorlar. Hastanelerde yatak kalmamış, vatandaş koridorlarda kartonların üzerinde yatıyor. 40 yıl vergi veren esnaflarımıza 40 gün bakamayan, çiftçilerimizin traktörüne, tarlasına, besicilerimizin ineğine haciz koyan Saray rejimi, şimdi de milletimizin vergileriyle Tunus'a bağışta bulunuyor.

Ayranımız yok içmeye ama 7 uçakla gidiyoruz her yere. Emekliler açlık sınırının altında hayatının son günlerini sefalet içinde geçiriyor. Çalışanların yarısı asgari ücrete mahkum olmuş, asgari ücret market harcamasına bile yetmiyor. “Ekonomi batar” diye karantinaya yanaşmayan, etkin sokağa çıkma yasağı uygulamaktan kaçan AKP, pandemide artan ölümlerin önüne geçmek, çökerttikleri sağlık sistemini düzeltmek, evine ekmek götüremeyen milleti biraz olsun rahatlatmak dururken ‘5 milyon dolar Bizm için para değil’ diyerek sağa sola para dağıtarak ‘zekat' verdiklerini söylemektedir. Borcu olan, karnı aç olan zekat vermez.”

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Yayınlanma Tarihi:12:15,