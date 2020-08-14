CHP’li vekilden rektör ataması tepkisi: Bu atamayı vefasızlık olarak görüyorum

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre 16 üniversiteye rektör ataması gerçekleştirildi.

Karara göre Prof. Dr. Fahrettin Göktaş Fırat Üniversitesi rektörlüğüne atandı. Göktaş'ın rektör olarak atanmasına tepki gösteren Erol, “Bu atamayı Elazığ halkının vicdanına ve takdirlerine bırakıyorum” diye konuştu.

“BU ATAMAYI ÜZÜNTÜYLE KARŞILADIM ”

Prof. Dr. Fahrettin Göktaş'ın Fırat Üniversitesine rektör olarak atamasını üzüntüyle karşıladığını belirten CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, şunları kaydetti:

* Fırat Üniversitesi Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden biri olup, son derece saygın bir akademik kadroya sahipken, bu nitelikteki hocalarımız arasından seçilmeyerek dışarıdan atama yapılmasını uygun bulmuyorum.

* Bu atama bizim açımızdan Elazığ'da bardağı taşıran son damla olmuştur. ‘Elazığ sahipsiz’ dediğimizde bize tepki gösteren siyasilerin bu atama karşısında ne düşündüklerini merak ediyorum?

* Bu atamadan da anlaşılıyor ki, Elazığ AKP milletvekillilerinin referansları kurum ve kurullar tarafından da ciddiye alınmamaktadır. Diğer illerin referansı ile Elazığ'a bu tür bürokratik atamalar yapılmaktadır.

* Elazığ'ın Ak Parti’ye vermiş olduğu 18 yıllık desteğe karşın yapılan atamayı vefasızlık olarak görüyorum. Bu atamayı Elazığ halkının vicdanına ve takdirlerine bırakıyorum.

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