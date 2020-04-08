Çift etiketli dezenfektanlar tepki çekti

Edirne'de Bakkallar ve Tekel Bayileri Odası tarafından corona virüsü tedbirleri kapsamında esnaflara dağıtılan el dezenfektanı tartışma yarattı. Dezenfektanın üzerinde bulunan ve son tüketim tarihini belirten 2 ayrı etikette son kullanma tarihi olarak hem 2019, hem de 2022 yıllarının yer alması tepki çekti.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Olayın sosyal medya üzerinden yayılmasının ardından vatandaşlar, Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne tepki gösterdi. Bakkallar ve Tekel Bayileri Odası tarafından dağıtılan el dezenfektanının İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından dağıtıldığı iddiaları üzerine İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt ile Edirne Bakkalar ve Tekel Bayileri Odası Başkanı Süleyman Yaşagör, yazılı açıklama yaptılar.

“İDDİALAR GERÇEK DEĞİLDİR”

Konuyla ilgili açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, komisyon tarafından gerçekleştirilen denetimlerde tutulan resmi kontrol raporlarında esnaflara tutanak karşılığında dezenfektan dağıtıldığı iddialarının gerçek olmadığını söyledi.

“DAĞITIM OLAYININ TAMAMEN DIŞINDAYIZ”

Denetimlerde 11 maddelik corona virüsü salgını ile mücadele esaslarının yer aldığı resmi yazı ve gıda işletmelerinin uyması gereken 10 kuralın bulunduğu afişlerin dışında esnaflara herhangi bir evrak ya da malzeme bırakılmadığını söyleyen Bayazıt, sosyal medyada dikkat çeken dezenfektanın Edirne Bakkallar ve Tekel Bayileri Odası tarafından esnaflara dağıtıldığını açıkladı.

Bayazıt, el dezenfektanının üzerindeki etiketlerde ‘Edirne Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası' ibaresi ile ‘Hediyedir Para ile Satılmaz' ibarelerinin yer aldığına dikkat çekerek İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün dezenfektan dağıtım olayının tamamen dışında olduğunu söyledi.

“İDARİ İŞLEM GERÇEKLEŞTİRİLECEK”

Dezenfektanlara ait fotoğrafların sosyal medyada tepki görmesi üzerinde Bakkallar ve Tekel Bayileri Odası tarafından toplatılmaya başlandığını belirten Bayazıt, dezenfektan üreticisi ve dağıtıcısı hakkında da idari işlemler gerçekleştirileceğini açıkladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün gıda işletmelerine dağıtımı yapılmak üzere herhangi bir firmadan el dezenfektanı alımı yapmadığını açıklayan Bayazıt, corona virüsüne karşı mücadele çalışmalarının da ara verilmeksizin devam edeceğini belirtti.

“İLK ÜRETİM 2017'DE”

Edirne Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkanı Süleyman Yaşagör ise el dezenfektanının, 3 Ekim 2017 tarihinde oda tarafından başlatılan ‘Sağlıklı Eller Gülümseyen Yüzler' projesi kapsamında Marmara Gıda Maddeleri Limited Şirketi'ne yaptırılarak tüm oda üyelerine dağıtıldığını açıkladı.

“ESKİ AMBALAJLARLA YENİDEN ÜRETİLDİ”

Corona virüsü tedbirleri kapsamında dezenfektan üreticisi Marmara Gıda Maddeleri Limited Şirketi'ne başvuruda bulunduklarını açıklayan Yaşagör, şirketten verilen yanıtta üretim hizmetlerinin yavaşlaması nedeniyle talep ettikleri dezenfektan ürünün ‘Sağlıklı Eller Gülümseyen Yüzler' projesinden kalan ambalajlarla üretilebileceği ve ambalajların içinde yer alacak dezenfektanın yeni olacağını belirttiklerini söyledi.

Yaşagör, şirket tarafından verilen yanıtı aciliyet ve hayati önem arz etmesi nedeniyle kabul ettiklerini söyledi. Ürünü esnafa dağıtmak üzere teslim aldıklarını belirten Yaşagöz, işyeri denetlemeleri kapsamında yapılan rehberlik denetimlerinde dezenfektanın işyeri sahiplerine verildiğini ifade etti.

SON TÜKETİM TARİHİ 2022

Dezenfektan dağıtımının İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmediğini söyleyen Yaşagör, kurumların dezenfektan dağıtımıyla ilgilerinin bulunmadığını da sözlerine ekledi.

Dezenfektan dağıtımından ücret talep edilmediğini ve kamu yararını ön planda tutan bir çalışma olduğunu açıklayan Yaşagör, sosyal medyada ortaya çıkan iddiaları da reddetti. Dezenfektanın son tüketim tarihinin 2022 yılı olduğunu söyleyen Yaşagör, sosyal medyadaki iddiaların ise hiçbir araştırma yapılmadan ortaya atıldığını ifade etti.